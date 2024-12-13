Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προχώρησαν στην καταβολή ποσού 37.843.160,24 ευρώ στους λογαριασμούς 273.615 αγροτών, δικαιούχων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου κίνησης.

Με την καταβολή του ποσού αυτού ολοκληρώνεται η επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης αγροτών για το έτος 2024, σε συνέχεια της προκαταβολής που είχε δοθεί τον Απρίλιο, ποσού 39.585.690,99 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματά τους στον λογαριασμό τους έως τη Δευτέρα 16/12.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό επιστροφής για το έτος 2024 ανέρχεται αθροιστικά σε 77.428.851,23 ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης προκαταβολής και επιστροφής ΕΦΚ εδώ (Α.1037/2024).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

