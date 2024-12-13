«Ο προϋπολογισμός του 2025 είναι ο πλέον αναπτυξιακός των τελευταίων 15 χρόνων. Ο πιο αναπτυξιακός προϋπολογισμός του κράτους από το 2010 έως σήμερα» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κατά την συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2025, στην Ολομέλεια.

Ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε τη συζήτηση που έχει ανοίξει από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ περί ελέγχου των χρηματοπιστωτικών πρακτικών μέσω της ανάκτησης από το Δημόσιο ενός πλειοψηφικού πακέτου τραπεζικών μετοχών, λέγοντας ότι «δεν μπορούμε το 2025 να ακούγονται στην Βουλή ζητήματα όπως κρατικοποιήσεις Τραπεζών ή εταιρειών» εξηγώντας ότι σήμερα «τα χρήματα που απαιτούνται ετησίως για την εξυπηρέτηση του χρέους είναι ιδιαίτερα χαμηλά, ακριβώς γιατί η Ελλάδα παρουσιάζει αυτή τη δημοσιονομική εικόνα που έχει». Τόνισε δε, πως «η οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή την δημοσιονομική εικόνα που έχει η χώρα μας, θα μπορούσε να μας επιβαρύνει με δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να έρθουμε και να κάνουμε διορθώσεις, που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαμε να τρέξουν όλα αυτά τα προγράμματα κοινωνικής συνοχής και στήριξης των κοινωνικά ευάλωτων πολιτών μας». Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μάλιστα, επισήμανε στην αντιπολίτευση πως «ζούμε στην Ευρώπη. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις εισηγήσεις και τις προτάσεις που κάνουμε».

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 2025, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι «αυτός μετατρέπει τα λόγια σε πράξη» μέσα στους στόχους και τα όρια που έχουν καθοριστεί από το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πρόγραμμα της ΕΕ. Υπογράμμισε την θετική εικόνα της πατρίδας μας, που αναβαθμίζεται από διεθνείς οίκους ακόμα και τώρα που η Ελλάδα είναι σε επενδυτική βαθμίδα, που σημαίνει ότι παρακολουθείται στενά. Η Ελλάδα, υπενθύμισε, «είναι μια από τις 8 χώρες της ΕΕ που χωρίς παρατηρήσεις εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός μας, επιβιώνοντας ότι είμαστε σε σωστό δρόμο».

Ειδικότερα για τους ρυθμούς ανάπτυξης, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι το 2024 αναμένουμε ότι θα είναι στο 2,2%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης θα είναι στο 0,9% και για το 2025, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, θα έχουμε ανάπτυξη 2,3%, ενώ η Ευρώπη θα είναι στο 1,5%. Αυτό σημαίνει νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να είμαστε μια χώρα που έχουμε την μεγαλύτερη μείωση φόρων ως προς το ΑΕΠ στην Ευρώπη και αυτό απεικονίζεται με 12 νέες μειώσεις φόρων το 2025 και αύξηση αποδοχών, σημείωσε ο υπουργός.

Ο κ. Παπαθανάσης, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως «αναμένουμε ότι η Ελλάδα το 2028 δεν θα είναι η χώρα στην ΕΕ με το υψηλότερο χρέος ως προς το ΑΕΠ. Και αυτή είναι μια μεγάλη συλλογική επιτυχία όλων των Ελλήνων και αυτή την προσπάθεια δεν θα την σταματήσουμε».

Για το πρωτογενές πλεόνασμα, ανέφερε ότι «όσο είναι καλή η δημοσιονομική εικόνα της χώρας, τόσο χαμηλότερα είναι τα επιτόκια των ομολόγων δανεισμού της χώρας και όσα λιγότερα χρήματα χρειάζονται για τον δανεισμό, αυτά διατίθενται στο κοινωνικό σύνολο. Άρα το πρωτογενές πλεόνασμα σημαίνει ότι δεν συνεχίζουμε να δημιουργούμε χρέος. Έχουμε φτάσει στο -0,6%, κάτι που χτίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, με αποτέλεσμα τα ομόλογά μας πλέον να διαπραγματεύονται χαμηλότερα από τα ομόλογα μεγάλων κρατών της Ευρώπης, ανέφερε.

Σχετικά με τις επενδύσεις, σημείωσε ότι το κενό που δημιουργήθηκε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης έχει αρχίσει και μειώνεται. Οι επενδύσεις, είπε, από το 11% που ήταν το 2019 σήμερα βρίσκονται στο 16,5% και το 2025 στο 17,5%, κάτι που σημαίνει 59% αύξηση στις επενδύσεις ως προς ποσοστό του ΑΕΠ.

Ο αναπληρωτής υπουργός αναγνώρισε ότι «ακόμα έχουμε μπροστά μας πολύ δουλειά. Τα στοιχεία του προϋπολογισμού παρουσιάζουν μια Ελλάδα η οποία προφανώς είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη. Το 2023 υποσχεθήκαμε συγκεκριμένες εξαγγελίες, υλοποιήσαμε το 50% τους και συνεχίζουμε την υλοποίηση όλων αυτών των εξαγγελιών έως το 2027».

Σχετικά με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι «είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που τρέχει η Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια, ύψους 14,1 δισ. ευρώ, όταν το 2019 ήταν 5,6 δισ. ευρώ, δηλαδή έχουμε αύξηση 151%» και αυτό, σημείωσε, «δεν είναι άσχετο με τις πολιτικές που ασκούνται, τις μεταρρυθμίσεις, την συνέπεια των λόγων και των πράξεων». Αναφορικά με την απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι το 2023 ήταν 2 δισ. ευρώ, το 2024 θα κλείσει στα 3,3 δισ. ευρώ και το 2025 η απορρόφηση θα είναι στα 4,9 δισ. ευρώ και σε αυτή την απορρόφηση δεν συμπεριλαμβάνεται η εκταμίευση του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης. Επισήμανε πως η Ελλάδα είναι στην 6η θέση στην απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης και στις 20 Δεκεμβρίου θα υποβληθεί και το 5ο Αίτημα Εκταμίευσης, που θα φέρει στη χώρα μας 1,3 δισ. ευρώ στο σκέλος των επιδοτήσεων και 1,8 δισ. ευρώ στο δανειακό σκέλος. Παράλληλα βρισκόμαστε στην 5η θέση απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2021- 2027.

Ο αναπληρωτής υπουργός συνέχισε λέγοντας, ότι «η πορεία της χώρας δεν σταματά εδώ» Μέσα στο 2025 θα ξεκινήσει η συζήτηση για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων έκανε ειδικές αναφορές στην στήριξη που έλαβαν πάνω από 359.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, ενώ μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμμετέχουν στα Προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Αναφέρθηκε στα προγράμματα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στο διευρυμένο πρόγραμμα «Σπίτι 2» που ολοκληρώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και θα ξεκινήσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Στο νέο πρόγραμμα «Αναβαθμίζω» που θα έχει πιο χαλαρά κριτήρια από τα προηγούμενα. Στα κοινωνικά και προνομιακά προγράμματα. Στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας και στην Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Απαντώντας σε αναφορές των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε ότι η μεγέθυνση της οικονομίας δεν είναι άσχετη από τις μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις, όλα γίνονται μέσα σε ένα πλαίσιο. Ζούμε στην Ευρώπη και όχι σε έναν ιδανικό κόσμο που ο καθένας μπορεί να φαντάζεται. Υπάρχουν ευρωπαϊκά πλαίσια που η χώρα οφείλει να κινείται. Και ζήτησε όταν κρίνουμε την μείωση του χρέους, αυτό να γίνεται ως προς το ΑΕΠ και όχι με το ονομαστικό χρέος, ενώ αναρωτήθηκε: «Αλήθεια, τι econometrics είναι αυτά που έχετε στον ΣΥΡΙΖΑ;». Απέρριψε δε ότι υπάρχει η οποιαδήποτε αδιαφάνεια σχετικά με την διαχείριση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

