Ρύθμιση για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια, που θα ενταχθεί στα πρώτα νομοσχέδια του νέου χρόνου, προανήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας στο πλαίσιο τοποθέτησής του επί του κρατικού προϋπολογισμού 2025.

Από το βήμα της ολομέλειας της Βουλής, ο κ. Τσιάρας έκανε λόγο για επιχείρηση κλεισίματος μιας παθογένειας, η οποία «αφορά σε 21.000 αγρότες και σε περισσότερους από 750 αγροτικούς συνεταιρισμούς, τα μέλη των διοικήσεων των οποίων βρίσκονται με δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, ακριβώς, διότι υπάρχουν θέματα και ζητήματα που άπτονται μιας συγκεκριμένης νομοθετικής πραγματικότητας, που έρχεται από το παρελθόν. Και με αυτό τον τρόπο, επιχειρούμε να δώσουμε πραγματική ώθηση σε ένα μέρος του αγροτικού κόσμου, απαλλάσσοντάς τον από βάρη και υποχρεώσεις που έρχονται από το παρελθόν», είπε χαρακτηριστικά.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στο «προσωπικό στοίχημά» του, δηλαδή στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοι βουλευτές έχουν διαπιστώσει ότι οι παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι των 2, 3, 5 τελευταίων ετών, αλλά προέρχονται από το αρκετά μακρινό πολιτικό παρελθόν. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει με κάθε τρόπο και με κάθε δυνατότητα να διασφαλίσει κάνεις, εν προκειμένω η κυβέρνηση, την ομαλή ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς τους Έλληνες παραγωγούς, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους και τους αλιείς, είπε ο κ. Τσιάρας.

«Από την 1 Ιανουαρίου 2024 έως και προχθές στις 11 Δεκεμβρίου 2024, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει καταβάλει ενισχύσεις ύψους 2,084 δισεκατομμυρίων ευρώ, προς τους Έλληνες παραγωγούς» ενημέρωσε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου προγραμματίζεται ένας αριθμός τεσσάρων - πέντε ακόμα πληρωμών.

Παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, έχω δεσμευτεί άλλωστε δημόσια, το μεγαλύτερο προσωπικό μου στοίχημα είναι η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρέπει να λειτουργήσει επιτέλους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης και να μην επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση, συνολικά, η λειτουργία του, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Τσιάρας. Όμως, συμπλήρωσε, «αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γίνει οι περισσότερες πληρωμές από ποτέ, τουλάχιστον σε αριθμό, σε ό,τι αφορά την πρόσφατη ιστορία του οργανισμού».

