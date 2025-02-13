Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 2,49%, για το κλείσιμο

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει στα επίπεδα των 1.600 μονάδων, σε νέα υψηλά 14 ετών, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες ενισχύονται λόγω των προσδοκιών για ειρήνη στο ουκρανικό μέτωπο μετά την επικοινωνία Τραμπ -Πούτιν.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η μετοχή της Coca Cola HBC.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.600,97 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,49%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2011 (1.611,51 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών σημείωσε σημαντική αύξηση και ανήλθε στα 213,71 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 49.289.882 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,82%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,83%.

Ανοδικά κινήθηκαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+7,90%), της Πειραιώς (+3,90%), της Εθνικής (+3,61%), της Alpha Bank (+3,21%) και της Elvalhalcor (+3,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 16.384.332 και 10.073.107 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 32,27 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 30,07 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 79 μετοχές, 23 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (+9,61%) και Χαϊδεμένος (+9,02%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μπήτρος (-9,03%) και Mermeren (-5,56%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:13,3600 +0,75%

ΤΙΤΑΝ: 43,1000 +1,17%

ALPHA BANK: 1,8475 +3,21%

AEGEAN AIRLINES: 10.,7300 +3,17%

VIOHALCO: 5,8000 +1,58%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,9800 +0,85%

ΔΑΑ:8,4100 +0,48%

ΔΕΗ: 13,7000 +1,41%

COCA COLA HBC:38,5000 +7,90%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2950 +0,22%

ΕΛΠΕ: 7,8700 +0,90%

ELVALHALCOR: 2,0600 +3,00%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,6000 +3,61%

ΕΥΔΑΠ: 6,0800 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,4600 +2,50%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0000 +1,89%

MOTOR OIL: 22,2000 +1,56%

JUMBO: 27,7800 +2,58%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,9600 +1,87%

ΟΛΠ:33,1500 +0,76%

ΟΠΑΠ: 17,0500 +0,71%

ΟΤΕ: 14,7200 +2,08%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,6600 +3,90%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,0400 +2,91%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 αμετάβλητη

