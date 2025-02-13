Υποχωρούν οι τιμές αερίου και πετρελαίου μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν

Οι τιμές του ευρωπαϊκού αερίου και αυτές του πετρελαίου μειώνονται σημαντικά σήμερα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν με στόχο την «άμεση» έναρξη διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Γύρω στις 12:05 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του προθεσμιακού συμβολαίου του ολλανδικού TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς για το φυσικό αέριο, μειώθηκε κατά σχεδόν 4,78% στα 53 ευρώ η μεγαβατώρα (MWh).

Η τιμή του αερίου μειώθηκε μετά «τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο και μετά με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν βήμα προς μια ειρηνευτική συμφωνία», εξηγούν οι αναλυτές της Energi Danmark.

Η Ρωσία, δεύτερος στον κόσμο παραγωγός φυσικού αερίου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν «αμέσως» να διαπραγματεύονται με προοπτική να βάλουν τέλος στη σύγκρουση, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του δικτύου του, του Truth Social, κάνοντας λόγο για μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε από την πλευρά του στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να βρει μια «μακροπρόθεσμη λύση» στην ουκρανική σύγκρουση μέσω «ειρηνευτικών συνομιλιών», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, κάνοντας λόγο για μια τηλεφωνική συνομιλία σχεδόν μιάμισης ώρας.

«Η επιστροφή σημαντικών όγκων ρωσικού αερίου στην Ευρώπη σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία» θεωρείται σημαντικός παράγοντας για τη μείωση των τιμών, λέει ο Λι Χάρντμαν, αναλυτής στη MUFG.

Η προοπτική μιας συνάντησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν προκαλεί επίσης μείωση των τιμών του πετρελαίου.

«Οποιαδήποτε συμφωνία οφείλει, κατά την άποψη της Ρωσίας, να συνοδεύεται από χαλάρωση των κυρώσεων» των ΗΠΑ που έχουν αυτή τη στιγμή στόχο τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου, λέει ο Τζον Έβανς, αναλυτής στην PVM.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση τον Απρίλιο μειώθηκε κατά 1,17% στα 74,30 δολάρια.

Η τιμή του αμερικανικού αντιστοίχου του, του βαρελιού του West Texas Intermediate, για παράδοση το Μάρτιο, μειώθηκε κατά 1,28% στα 70,46 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

