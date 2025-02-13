Άνοδος στο ρούβλι και τις ρωσικές μετοχές μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν

Άνοδο κατέγραψαν σήμερα το ρούβλι και οι ρωσικές μετοχές ύστερα από την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στις 12.00 ώρα Ελλάδας, το ρούβλι σημείωσε άνοδο 3,4% στα 90,80 ρούβλια έναντι του δολαρίου, το υψηλότερο επίπεδο για το ρωσικό νόμισμα από τον Σεπτέμβριο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία από την εξωχρηματιστηριακή αγορά.

Το ρούβλι ενισχύθηκε κατά 2,6% έναντι του δολαρίου στην προηγούμενη συνεδρίαση και σημειώνει άνοδο 20% από την αρχή του έτους. Ο δείκτης του Χρηματιστηρίου της Μόσχας (MOEX) ενισχύθηκε 5,8% χθες και 6,1% σήμερα.

«Η στιγμή που περίμεναν οι επενδυτές έχει φθάσει. Το επόμενο βήμα προς την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων», σχολίασαν αναλυτές της Sinara. Η ρωσική χρηματιστηριακή αγορά έχει σημειώσει άνοδο 11,5% από τις αρχές του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.