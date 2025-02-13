Θεοδωρικάκος από το ΕΒΕΑ: Ενισχύουμε και εκσυγχρονίζουμε τον θεσμό των Eπιμελητηρίων και τη συνεργασία τους με το Yπουργείο Ανάπτυξης

Το σημαντικό ρόλο των Επιμελητηρίων στη διαμόρφωση αναπτυξιακών προοπτικών ανέδειξε χθες στη Τακτική Συνέλευση του ΕΒΕΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Είναι ένας θεσμικός ουσιαστικός συνεργάτης του Υπουργείου Ανάπτυξης και είμαι βέβαιος ότι το επόμενο χρονικό διάστημα οι σχέσεις μας θα γίνουν πιο ουσιαστικές και δημιουργικές, γιατί το έχει ανάγκη τόσο η πολιτεία όσο και ο χώρος της επιχειρηματικότητας. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις» τόνισε στην ομιλία του ο υπουργός προαναγγέλλοντας νομοθετικές πρωτοβουλίες για αλλαγές με κατεύθυνση τον εκσυγχρονισμό του επιμελητηριακού θεσμού. «Μια τέτοια σοβαρή νομοθετική πρωτοβουλία πρέπει να την ωριμάσουμε από κοινού για να είναι αποτελεσματική και ουσιαστική» επισήμανε.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στο δύσκολο και ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο η Ελλάδα οφείλει να βρίσκεται σε εγρήγορση ώστε συνεχιστεί η θετική αναπτυξιακή της πορεία:

«Έχουμε ανταποκριθεί με δημοσιονομική ευθύνη στις υποχρεώσεις μας και έχουμε ανακτήσει την αξιοπιστία μας έναντι των εταίρων μας σε ολόκληρη τη γη. Ενισχύσαμε τις προϋποθέσεις να υποδεχόμαστε επενδύσεις. Να είμαστε ένας φιλοεπενδυτικός προορισμός με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 2%».

Στη συνέχεια, ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε για την ανάγκη η Ελλάδα να γίνει πιο παραγωγική με την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα και την αναβάθμιση του δυναμισμού της μεταποίησης και της βιομηχανίας ευρύτερα. «Ξεδιπλώνουμε την στρατηγική μας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και δίνουμε ιδιαίτερα έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα και τη σύνδεση με την αγορά με στόχο τη δημιουργία περισσότερων καινοτόμων ανταγωνιστικών προϊόντων που θα μπορούμε να τα εξάγουμε. Δίνουμε 370 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών σε αυτόν τον τομέα» σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου ανάπτυξης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου:

Το καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων άνω των 15 εκατ. ευρώ

Την ενίσχυση για τα 2 επόμενα χρόνια της μεταποίησης με 300 εκατ. ευρώ

Την πρωτοβουλία για ξεχωριστό καθεστώς ενισχύσεων και φορολογικών απαλλαγών για τις παραμεθόριες περιοχές

Τη συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για διαμόρφωση ενός καθεστώτος που αφορά τις νέες τεχνολογίες και την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης

Τη διαμόρφωση σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενός νέου καθεστώτος για τον πρωτογενή τομέα

Την αλλαγή του πλαισίου για τις εμβληματικές επενδύσεις, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία μετά το τέλος του RRF

Παράλληλα, παρουσίασε μια σειρά πρωτοβουλιών όπως η μεταρρύθμιση της εθνικής πολιτικής ποιότητας, που αφορά όλο το σύστημα διαπίστευσης και πιστοποίησης. «Είναι απαραίτητη προϋπόθεση αν θέλουμε να μιλάμε για ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και αποτελεί επίσης εγγύηση ασφάλειας για τους πολίτες. Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα νομοθετήσουμε και θα θεσμοθετήσουμε αλλαγές που θα ενισχύουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι θα συνεχιστεί η πολιτική μείωσης της γραφειοκρατίας με άμεσο στόχο το γραφειοκρατικό διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις να μειωθεί επιπλέον 25% σε συνέχεια των πολιτών που ξεκίνησαν το 2019. Τέλος, ανακοίνωσε νομοθετική πρωτοβουλία για περαιτέρω αναβάθμιση των βιομηχανικών μονάδων στο λεκανοπέδιο της Αττικής επισημαίνοντας πως «έχουμε μπροστά μας την πρόκληση του χωροταξικού σχεδιασμού προς όφελος της επιχειρηματικότητας και όλων των πολιτών».

