Σημαντική υποχώρηση καταγράφουν οι μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως συνέπεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ύστερα από το χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν.

Ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί 1,99%, στις 1.818,01 μονάδες.

Οι επενδυτές να στρέφονται σε ασφαλή επενδυτικά καταφύγια όπως ο χρυσός, ενώ ράλι πραγματοποιούν οι τιμές του πετρελαίου.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 59,50 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,75%.

Οι τίτλοι

Την μεγαλύτερη πτώση από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (-2,81%), της Ελλάκτωρ (-2,76%), του ΟΠΑΠ (-2,62%), της Εθνικής (-2,22%) και της Πειραιώς (-2,19%).

Συνολικά, ανοδικά κινούνται 4 μετοχές, 103 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Πηγή: skai.gr

