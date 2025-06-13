Λογαριασμός
Στο «κόκκινο» με πτώση 2% το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το ελληνικό χρηματιστήριο ακολουθεί την πτώση των ευρωπαϊκών και ασιατικών αγορών, επηρεασμένο από τη διεθνή αβεβαιότητα μετά τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών

Σημαντική υποχώρηση καταγράφουν οι μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως συνέπεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ύστερα από το χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν

Ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί 1,99%, στις 1.818,01 μονάδες.

Οι επενδυτές να στρέφονται σε ασφαλή επενδυτικά καταφύγια όπως ο χρυσός, ενώ ράλι πραγματοποιούν οι τιμές του πετρελαίου.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 59,50 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,75%.

Οι τίτλοι

Την μεγαλύτερη πτώση από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (-2,81%), της Ελλάκτωρ (-2,76%), του ΟΠΑΠ (-2,62%), της Εθνικής (-2,22%) και της Πειραιώς (-2,19%).

Συνολικά, ανοδικά κινούνται 4 μετοχές, 103 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

