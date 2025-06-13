Οι μετοχές πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου οδήγησαν το ράλι των ναυτιλιακών μετοχών στο χρηματιστήριο του Όσλο εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Η Frontline, η Okeanis και η BW LPG ήταν μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών που είδαν τις μετοχές τους να κερδίζουν στον απόηχο των επιθέσεων, σημειώνει το Trade Winds.

Ο αναλυτής της Arctic Securities, Kristoffer Barth Skeie, δήλωσε: «Η κρίση της αγοράς είναι ότι αυτό κάνει τις επιθέσεις να φαίνονται πιο δυναμικές και λιγότερο πιθανό να καταγραφούν ως αποκλιμακούμενες, κάτι που συνέβη με τις επιθέσεις τόσο τον περασμένο Απρίλιο όσο και τον Οκτώβριο».

«Η αυξημένη πιθανότητα μιας παρατεταμένης περιφερειακής σύγκρουσης σημαίνει ότι η αγορά θα τιμολογήσει μεγαλύτερο κίνδυνο για την προσφορά», επεσήμανε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι «ο κίνδυνος παρατεταμένου κινδύνου για τον περιφερειακό εφοδιασμό θα ωθήσει τις πετρελαϊκές εταιρείες και τους εμπόρους να μετακινήσουν περισσότερα φορτία από την περιοχή το συντομότερο δυνατό, μια κατάσταση που μεταφέρει την τιμολογιακή δύναμη πίσω στους ιδιοκτήτες».

Ο Skeie πρόσθεσε ότι «ο κίνδυνος παρατεταμένου κινδύνου για τον περιφερειακό εφοδιασμό θα ωθήσει τις πετρελαϊκές εταιρείες και τους εμπόρους να μετακινήσουν περισσότερα φορτία από την περιοχή το συντομότερο δυνατό, μια κατάσταση που μεταφέρει την τιμολογιακή δύναμη πίσω στους ιδιοκτήτες».

«Το γεγονός ότι λιγότεροι πλοιοκτήτες μπορεί να επιθυμούν να εισέλθουν σε μια περιοχή με πιθανό πολεμικό κίνδυνο θα συμβάλει επίσης στη στενότητα χωρητικότητας», σημείωσε.

Ωστόσο, η συνήθης πρακτική της αγοράς δεξαμενόπλοιων να δίνει στον ναυλωτή περιθώριο λίγων ημερών πριν επιβεβαιώσει ένα ναυλοσύμφωνο σημαίνει ότι η αρχική αντίδραση μπορεί να είναι υπερβολική.

«Η κρίση της αγοράς για τη διάρκεια θα είναι το κλειδί και εδώ», τόνισε.

Ανοδος των ναυτιλιακών μετοχών

Η Okeanis Eco Tankers σημείωσε άνοδο 7,1%, η Hunter Group σημείωσε άλμα 28%, η Frontline 7,9%, η Hafnia 6,6% και η BW LPG 7,3%. . Eπιπλέον, oι μετοχές της AP Moller-Maersk σημειώνουν άνοδο 2,6% στην Κοπεγχάγη, ενώ η MPC Container Ships καταγράφει άνοδο 3,9% στο Όσλο.

Η Fearnley Securities ανέφερε ότι η επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου για τα φορτία που διακινούνται στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο.

Οι αναλυτές Fredrik Dybwad και Nils Thommesen ανέφεραν σε σημείωμά τους ότι «μπορεί επίσης να υπάρχουν λιγότεροι πλοιοκτήτες που είναι πρόθυμοι να προσεγγίσουν κοντινά λιμάνια, γεγονός που θα μπορούσε να επιβαρύνει τους ναύλους».

Πηγή: skai.gr

