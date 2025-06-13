«Πριν από 9 μήνες παρουσίασα την αναγκαιότητα και τη στρατηγική για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για να εξάγουμε περισσότερα και καλύτερα. Με καινοτομία, με εξωστρέφεια και να έχουμε μία ανταγωνιστική οικονομία σε πολύ δύσκολους καιρούς. Αυτό δεν είναι ένα αφηρημένο όραμα, αλλά αποτελεί ένα σχέδιο που γίνεται πράξη μέρα με την ημέρα. Σε αυτό το πλαίσιο, εγκρίθηκαν και υλοποιούνται στρατηγικές επενδύσεις 2 δισ. ευρώ».

Τα παραπάνω τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ.

Ανέφερε ως παραδείγματα την επένδυση της Metlen στον Βόλο για την παραγωγή προηγμένων αμυντικών συστημάτων, την παραγωγή γαλλίου σε ποσότητα που καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές ανάγκες για τη δημιουργία ημιαγωγών και την επένδυση για την υγροποίηση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Επενδύσεις που, όπως είπε, χτίζουν ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης σε συνέχεια των μεγάλων επενδύσεων στον τουρισμό, τομέα στον οποίο κατευθύνθηκε το 80% των αναπτυξιακών νόμων των τελευταίων ετών.

Μέσα στο ίδιο διάστημα, συνέχισε ο υπουργός, επανασυστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) και υλοποιούνται επενδύσεις στα ερευνητικά και τεχνολογικά ινστιτούτα για την παραγωγή καινοτομίας ύψους άνω των 370 εκατ. ευρώ. «Όλα αυτά μας ενδιαφέρουν όλους, καθώς δημιουργούνται χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας για τους νέους μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη και καλύτερη ασφάλεια από μία ισχυρή ανταγωνιστική οικονομία», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ερωτηθείς για τα σενάρια επιστροφής Τσίπρα επισήμανε ότι η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη και αδυνατεί να καταθέσει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Έκανε λόγο για «ιδεολογική και πολιτική ανομβρία», που δίνει χώρο στον πρώην πρωθυπουργό ο οποίος έχει χαρίσματα αλλά έχει ταυτιστεί με τη δημαγωγία και τον λαϊκισμό.

«Για αυτό θα πρέπει να κάνει βαθιά και ειλικρινή αυτοκριτική, γιατί έχασε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, δεν ξέρω αν έχει αυτή τη δύναμη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος.

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον κ. Σαμαρά υπενθύμισε την πορεία του πρώην πρωθυπουργού στην ηγεσία της ΝΔ, όπου εκλέχθηκε πρόεδρος με λαϊκή ψηφοφορία. Ότι αναδείχθηκε πρωθυπουργός σε μία δύσκολη περίοδο για τη χώρα και η κυβέρνησή του συνέβαλε καθοριστικά στην παραμονή της στην Ευρωζώνη. Ότι ο κ. Σαμαράς είχε τότε επιλέξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για υπουργό σε ένα πολύ κρίσιμο υπουργείο και στη συνέχεια τον στήριξε για την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία.

«Και θεωρώ ότι πολύ σωστά τα έκανε όλα αυτά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο κ. Σαμαράς μετάνιωσε για όλα αυτά, δεν υπάρχει λόγος να κάνει νέο κόμμα. Και δεν είναι σωστό, ούτε για την παράταξη, ούτε για τη χώρα, ούτε και τον ίδιο να κάνει νέο κόμμα. Και για αυτό πιστεύω ότι δεν θα το κάνει», προσέθεσε.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις είπε πως «η ΝΔ είναι λαϊκή παράταξη, είναι μέσα στην κοινωνία, συνομιλεί με τους πολίτες και ξέρει να διορθώνει και αδυναμίες αλλά και λάθη, βάζοντας πάντα μπροστά το γενικότερο συμφέρον». Ανέφερε ως ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα την πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους στέγασης που πληρώνουν πολλοί πολίτες, αναδεικνύοντας τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός το τελευταίο διάστημα για την πληρωμή ενός ενοικίου από το κράτος, αλλά και τα προγράμματα κατασκευή κοινωνικής κατοικίας.

Για το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι δεν θα έχει προοπτική, καθώς η φάση του λαϊκισμού στη χώρα μας έχει περάσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.