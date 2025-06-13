Σημαντική πτώση καταγράφουν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν έπληξε τη διάθεση για ρίσκο και έστρεψε τους επενδυτές στα λεγόμενα ‘ασφαλή καταφύγια’.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,82% στις 545,32 μονάδες.

O γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 1,05%, ο γαλλικός CAC 40 πέφτει 0,78% και ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,56%.

Οι νέες εντάσεις επέτειναν την επιφυλακτικότητα στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, οι οποίες ήταν ήδη αντιμέτωπες με τον αντίκτυπο από τη δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η κλιμάκωση της έντασης στην πλούσια σε αποθέματα πετρελαίου Μέση Ανατολή οδήγησε σε άλμα την τιμή του αργού, που πριν από λίγο ήταν αυξημένη κατά 7% και ασκούσε πιέσεις στις μετοχές των αεροπορικών εταιριών.

Ο κλάδος των εταιριών ταξιδίων και αναψυχής σημειώνει πτώση 3,1%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές ενέργειας καταγράφουν άλμα, με τη Shell και τη BP να ενισχύονται κατά 1,9%. Ενισχυμένες είναι και οι μετοχές των εταιριών αμυντικού εξοπλισμού, με τη γαλλική Dassault Aviation να καταγράφει άνοδο 1,3% και την ιταλική Leonardo κέρδη 2,3%.

