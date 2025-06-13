Λογαριασμός
Πτώση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων κατά το άνοιγμα

Οι νέες εντάσεις επέτειναν την επιφυλακτικότητα στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, οι οποίες ήταν ήδη αντιμέτωπες με τον αντίκτυπο των δασμών Τραμπ

Χρηματιστήρια

Σημαντική πτώση καταγράφουν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν έπληξε τη διάθεση για ρίσκο και έστρεψε τους επενδυτές στα λεγόμενα ‘ασφαλή καταφύγια’.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,82% στις 545,32 μονάδες.

O γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 1,05%, ο γαλλικός CAC 40 πέφτει 0,78% και ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,56%.

Οι νέες εντάσεις επέτειναν την επιφυλακτικότητα στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, οι οποίες ήταν ήδη αντιμέτωπες με τον αντίκτυπο από τη δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η κλιμάκωση της έντασης στην πλούσια σε αποθέματα πετρελαίου Μέση Ανατολή οδήγησε σε άλμα την τιμή του αργού, που πριν από λίγο ήταν αυξημένη κατά 7% και ασκούσε πιέσεις στις μετοχές των αεροπορικών εταιριών.

Ο κλάδος των εταιριών ταξιδίων και αναψυχής σημειώνει πτώση 3,1%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές ενέργειας καταγράφουν άλμα, με τη Shell και τη BP να ενισχύονται κατά 1,9%. Ενισχυμένες είναι και οι μετοχές των εταιριών αμυντικού εξοπλισμού, με τη γαλλική Dassault Aviation να καταγράφει άνοδο 1,3% και την ιταλική Leonardo κέρδη 2,3%.

