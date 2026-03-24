Πτωτικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, έχουν όμως περιορίσει τις αρχικές τους απώλειες οι οποίες προσέγγιζαν το 2%.

Ήπια πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς υποχωρεί η αισιοδοξία για τερματισμό του πολέμου.

O Γενικός Δείκτης στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.076,29 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,20%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.060,03 μονάδες (-1,98%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 68,57 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,29%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,58%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,74%), του ΟΛΠ (+1,13%) και της Σαράντης (+0,72%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-3,22%), της Εθνικής (-2,07%), της Alpha Bank (-2,06%), της Coca Cola HBC (-1,62%) και της Eurobank (-1,61%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.401.522 και 1.604.586 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 10,36 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 9,39 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 29 μετοχές, 67 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+9,01%) και YKNOT (+7,34%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Austriacard (-5,73%) και Ιντερτέκ (-3,08%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

