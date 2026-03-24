Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών με φόντο τα αντιφατικά μηνύματα που εκπέμπουν ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με την έναρξη ή όχι των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.066,32 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,68%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 21,68 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+0,62%), της Jumbo (+0,36%) και της Lamda Development (+0,17%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-2,75%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,62%), της Eurobank (-2,48%) και της Metlen (-2,39%).

Ανοδικά κινούνται 20 μετοχές, 55 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+9,01%) και Χαϊδεμένος (+6,38%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (-7,22%) και Άβαξ (-2,89%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

