Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες υποχωρούν στο απόηχο του αποτελέσματος των χθεσινών εκλογών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.443,86 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,99%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 8,97 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,22 %, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,74%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,80%), της Τέρνα Ενεργειακή (+0,80%) και της Σαράντης (+0,35%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,28%), της Πειραιώς (-1,99%), της Jumbo (-1,97%) και της Motor Oil (-1,61%).
Ανοδικά κινούνται 11 μετοχές, 43 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές:, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τζιρακιάν -3,95% και Ανδρομέδα -2,99%.
