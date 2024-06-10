Η ψηφιακή έκδοση βεβαιώσεων οφειλής ξεμπλοκάρει τις μεταβιβάσεις ακινήτων

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μέχρι την ενεργοποίηση της χορήγησης ψηφιακής έκδοσης βεβαίωσης οφειλής, για εισπράξει κάποιος χρήματα από το Δημόσιο ή να πουλήσει κάποιο ακίνητο ενώ έχει αρρύθμιστες οφειλές έπρεπε να περάσει έναν μικρό «Γολγοθά».



Η ψηφιακή έκδοση οφειλής με μερικά μόνο κλικ, τερμάτισε τη διαδικασία αλλεπάλληλων επισκέψεων στα γκισέ της εφορίας διευκολύνοντας σημαντικά τις μεταβιβάσεις ακινήτων οι οποίες πέρυσι ξεπέρασαν τις 171.000 , αυξημένες 21,7% σε σχέση με το 2022.



Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής δίνονται διευκρινήσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ψηφιακής έκδοσης της βεβαίωσης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο :

Η βεβαίωση εκδίδεται ψηφιακά για την είσπραξη χρημάτων ή τη μεταβίβαση ακινήτου, μετά από σχετική αίτηση και απόρριψη της λόγω αρρύθμιστων οφειλών άνω των 30€ για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για την οποία και ο φορολογούμενος ενημερώνεται.

Στη συνέχεια ο οφειλέτης ζητά να διερευνηθεί η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης οφειλής.



Στην περίπτωση της έκδοσης βεβαίωσης για μεταβίβαση ακινήτου, αναγράφονται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών, ληξιπρόθεσμων και μη. Αν εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων, τότε αναγράφονται και οι ρυθμισμένες οφειλές αλλά και οι οφειλές σε αναστολή.

Αν το επιθυμεί ο οφειλέτης μπορούν να συμπεριληφθούν και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή ανεξαρτήτως ύψους ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή με βασική οφειλή μικρότερη των 50.000€



Εάν το ποσό που θα εισπράξει ο φορολογούμενος και θα αποδώσει στη φορολογική διοίκηση δεν φτάνει για την εξόφληση των οφειλών σε αναστολή, απαιτείται έγκριση από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Εάν το τίμημα είναι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και δεν εξοφλούνται και οι οφειλές τότε απαιτείται διασφάλιση είσπραξης των οφειλών που απομένουν



Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε και μερικά παραδείγματα που ρίχνουν φως στα ισχύοντα :



Παράδειγμα 1

Δεδομένα:

Ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από ΟΤΑ.

Ο φορολογούμενος έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 40.000€, μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο.

Το ποσό της είσπραξης ανέρχεται στο ποσό των 80.000€.

Απάντηση:

Με την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, ελέγχονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού.

Λόγω των ληξιπρόθεσμων μη τακτοποιημένων κατά νόμιμο τρόπο οφειλών δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.

Ο φορολογούμενος ενημερώνεται για τον λόγο απόρριψης έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και συναινεί στην έκδοση βεβαίωσης οφειλής.

Ελέγχονται οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής για είσπραξη χρημάτων.

Εκδίδεται ψηφιακά βεβαίωση οφειλής για είσπραξη χρημάτων με το σύνολο των οφειλών του αιτούντος (40.000€), με την ένδειξη επί της βεβαίωσης οφειλής ότι για την απόδοση τυχόν εναπομένοντος ποσού στον δικαιούχο από την υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθώς δεν συντρέχει άλλος λόγος μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας πέραν των ανωτέρω οφειλών.

Παράδειγμα 2

Δεδομένα:

Ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή αιτία με τίμημα (πώληση ακινήτου).

Ο φορολογούμενος έχει βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, ως εξής:

α) βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 40.000€ μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο.

β) βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 5.000€

γ) βεβαιωμένες οφειλές σε αναστολή είσπραξης ύψους 160.000€ εκ των οποίων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή είσπραξης είναι 60.000€.

Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές σε καθεστώς αναστολής είσπραξης είναι άνω των 50.000€

Οι λοιπές προϋποθέσεις αποδεικτικού ενημερότητας πληρούνται.

Η αντικειμενική αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται είναι 80.000€.

Το δηλούμενο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 80.000€.

Απάντηση:

Λόγω των ληξιπρόθεσμων μη τακτοποιημένων κατά νόμιμο τρόπο οφειλών, δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.

Ο φορολογούμενος ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και συναινεί στην έκδοση βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου. - Ελέγχονται οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου.

Επειδή το τίμημα καλύπτει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή είσπραξης δεν απαιτείται έγκριση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας.

Συνεπώς, εκδίδεται ψηφιακά βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου με αναγραφόμενο ποσό οφειλής (40.000 + 60.000 + 5.000 =) 105.000€, προκειμένου να αποδοθεί το συνολικό προϊόν του τιμήματος, ήτοι το ποσό των 80.000€.



