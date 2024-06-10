Τη στήριξη του στις νέες επιχειρήσεις συνεχίζει απρόσκοπτα ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy και του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου. Θέλοντας να επιβραβεύσει τις προσπάθειες των νέων επιχειρηματιών στην Ελλάδα διοργανώνει για 15η χρονιά τα «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2024 Στέλιος Χατζηιωάννου». Τα βραβεία αποτελούν πλέον έναν πολύ σημαντικό θεσμό για την ελληνική επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας την εθνική οικονομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί πως από το 2008 έως σήμερα έχουν ενισχύσει τις νέες επιχειρήσεις της χώρας με το συνολικό ποσό του €1.330.000.

Sir Στέλιος Χατζηιωάννου

Από τη φετινή χρονιά η συνολική αξία των επάθλων για τους τρεις νικητές έχει αυξηθεί κατά €100.000, δίνοντας μεγαλύτερο κίνητρο σε νέους και νέες επιχειρηματίες να κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα. Συνολικά θα δοθούν 3 βραβεία με συνολική αξία τις €200.000. Συγκεκριμένα, ο πρώτος νικητής θα διεκδικήσει το ποσό των €100.000, ο δεύτερος το ποσό των €60.000 και ο τρίτος €40.000.

Μέρος μπορούν να πάρουν όσοι επιχειρηματίες είναι μέχρι 35 χρόνων και έχουν ιδρύσει ελληνική εταιρεία με έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας τα τελευταία 5 χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον €20.000 το χρόνο. Επιπλέον, η επιχείρησή τους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 3 άτομα και ο επιχειρηματίας πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% αυτής. Εάν οι ιδιοκτήτες είναι δύο, θα πρέπει να κατέχουν πάνω από το 80% της εταιρείας μεταξύ τους. Κάθε εταιρεία μπορεί να κάνει μια μόνο αίτηση. Οι αιτούντες μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας με προϋπόθεση η εταιρεία να έχει την έδρα της στην Ελλάδα και να καταθέτει τους φόρους της στο ελληνικό κράτος.

Για την υποβολή αίτησης πατήσετε εδώ.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατεβάσουν την φόρμα συμμετοχής, να τη συμπληρώσουν και να τη στείλουν σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση constantina.karameri@stelios.com, αναγράφοντας στο θέμα του e-mail “STELIOS AWARDS FOR YOUNG ENTREPRENEURS” και το επίθετο τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 22 Ιουλίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα βραβεία επιχειρηματικότητας πατήστε εδώ

Οι 3 νικητές θα ανακοινωθούν από τον Sir Στέλιος Χατζηιωάννου την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2024 σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με φυσική παρουσία στο Stelios Foundation Conference Hall, το εμβληματικό κτίριο της οδού Κυδαθηναίων στην Πλάκα που εγκαινιάστηκε το 2023 και αξιοποιείται για εκδηλώσεις του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, ενώ παράλληλα διατίθεται δωρεάν προς χρήση σε Φιλανθρωπικές Οργανώσεις, υπό προϋποθέσεις που θέτει το Ίδρυμα (περισσότερες πληροφορίες εδώ ).

Η βράβευση του πρώτου νικητή των βραβείων το 2008 απο τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.