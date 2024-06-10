Xρυσόστομος Τσούφης

Σήμερα τελειώνει η επέκταση της προθεσμίας που είχε δοθεί σε 7.600 επιχειρήσεις οι οποίες λόγω ασυμβατότητας ταμειακής και POS δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Δεν ήταν λοιπόν λόγω δικής τους υπαιτιότητας η αδυναμία διασύνδεσης αλλά εξαιτίας τεχνικών δυσκολιών εξού και οι έξτρα ημέρες για να αντικαταστήσουν τα παλιά με καινούρια συστήματα.



Έως το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση και όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με λογισμικό ERP και έχουν προγραμματίσει ραντεβού με τεχνικό εντός του Ιουνίου.

Οι έλεγχοι που έχουν ήδη αρχίσει για να διαπιστωθεί αν η αγορά συμμορφώνεται, επικεντρώνονται και σε 30.000 εποχικές επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να έχουν διασυνδέσει ταμειακή και POS μία ημέρα πριν την επανέναρξη της λειτουργίας τους.

Πιο πολύ χρόνο θα έχουν περίπου 3.000 επιχειρήσεις που λόγω Τειρεσία ήταν αποκλεισμένες από την προμήθεια POS.

Μετά την παρέμβαση του ΥΠΟΙΚ μέχρι το τέλος του 2025 οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση επιχείρησης για κατάρτιση για την προμήθεια POS.



Τα στοιχεία έως τώρα δείχνουν ότι περίπου 300.000 επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση.

Οι επιχειρήσεις που θα εντοπιστούν να μην έχουν διασυνδέσει τις ταμειακές μηχανές με τα POS θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα που ανέρχονται σε 10.000€, εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και σε 20.000€ εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Τα πρόστιμα μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά – πλην των τουριστικών - με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.



Στο τέλος του μήνα και συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου, λήγει η προθεσμία για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους για να προσφέρουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να πληρώνουν για τις συναλλαγές τους και με το σύστημα IRIS.

Οι πληρωμές αυτές δεν έχουν προμήθειες για μεταφορά ποσών έως 500€ από ιδιώτη σε ιδιώτη ενώ χωρίς προμήθεια είναι και η πληρωμή προς τον επαγγελματία. Μόνο ο επαγγελματίας επιβαρύνεται με μια πολύ μικρή προμήθεια σε σχέση με ό,τι ισχύει και τις πληρωμές με POS.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ήδη 1/3 υπόχρεους , 280.000 στις 900.000, έχουν ήδη συνδεθεί ενώ η μη συμμόρφωση επιφέρει πρόστιμο 1500€.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, το συγκεκριμένο σύστημα άμεσων πληρωμών θα έχει επεκταθεί στο σύνολο των επιχειρήσεων έως τις 31 Μαρτίου 2025, όχι μόνο στο φυσικό εμπόριο αλλά και στο ηλεκτρονικό.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΙΑΣ, του εθνικού φορέα εκκαθάρισης διατραπεζικών πληρωμών, οι άμεσες πληρωμές είναι το ταχύτερα αυξανόμενο είδος. Το πρώτο 5μηνο του έτους, ο αριθμός συναλλαγών μέσω IRIS είναι 80 φορές μεγαλύτερος από ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σχεδόν 7/10 άμεσες πληρωμές γίνονται με το σύστημα IRIS με εγγεγραμμένους χρήστες περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια, 1/4 δηλαδή κατοίκους της χώρας.











