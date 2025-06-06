Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 0,64%, κέρδη 25,39% από τις αρχές του 2025 - Εισροές 450 εκατ. ευρώ από ξένους επενδυτές στο α΄5μηνο

Κατέβασε ταχύτητα η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να καταγράφει άνοδο 0,64%, μπαίνοντας θετικά στον Ιούνιο. Να σημειωθεί ότι η χρηματιστηριακή αγορά έχει καταγράφει μία ανοδική κίνηση για επτά συνεχείς μήνες με κέρδη 32% για τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη και υπεραπόδοση των τραπεζών με κέρδη 64% το, ενώ κατά 20 δισ. ευρώ έχει αυξηθεί η κεφαλαιοποίηση.

Ο τραπεζικός δείκτης έχει γυρίσει στο Νοέμβριο του 2015, ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης στον Αύγουστο του 2011 και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στον Οκτώβριο του 2010.

Η συναλλακτική δραστηριότητα βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2010 με τη μέση ημερησία αξία συναλλαγών το 2025 να βρίσκεται στα 190 εκατ,. ευρώ από 140 εκατ, το 2024, αυξημένη κατά 35%.

Την ίδια ώρα ισχυρή συνεχίζει να είναι η παρουσία των ξένων επενδυτών στην ελληνική αγορά, με τη συμμετοχή της στην Κεφαλαιοποίηση να είναι στο 68,7% και στη συναλλακτική δραστηριότητας στο 61,5%, ενώ το 2025 είναι αγοραστές με εισροές 450 εκατ. ευρώ .Τον Μάϊο οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εισροές ύψους 110,79 εκατ. ευρώ.

Επίσης αύξηση 14% παρουσιάζει το 2025 ο αριθμός των ενεργών επενδυτών σε σχέση με το 2024 και ανέρχεται σε 27.718.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.842, 83 μονάδες, έναντι 1.831,17 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,64%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 25,39 %.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,74% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 29,14%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,14%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 16,63%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με οριακή άνοδο 0,08%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 43,02%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.012,051 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 202,410 εκατ. ευρώ, 315,601 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα που τελειώνει αυξήθηκε κατά 515 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 125,404 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 22,259 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

