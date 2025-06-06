Πρωτιά των τροφίμων στις εξαγωγές – Θετικό πρόσημο για το τετράμηνο του 2025

Μειώθηκαν οι εξαγωγές τον Απρίλιο του 2025 καθώς περιορίστηκαν κατά 648,3 εκατ. ευρώ ή κατά -14,5% και ανήλθαν μόλις σε 3,83 δισ. ευρώ έναντι 4,48 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, υπήρξε μείωση (-2,7%), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν τα 3,12 δισ. ευρώ από 3,21 δισ. ευρώ, δηλαδή περιορίστηκαν κατά 86,7 εκατ. ευρώ.

Συρρικνώθηκαν, όμως και οι εισαγωγές τον Απρίλιο του 2025 (-11,4% ή 857,6 εκατ. ευρώ) και άγγιξαν τα 6,67 δισ. ευρώ έναντι 7,53 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Σημειώνεται ότι, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ από 5,73 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν μόλις κατά 68,3 εκατ. ευρώ ή κατά -1,2%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε τον εξεταζόμενο μήνα του 2025 κατά 209,3 εκατ. ευρώ ή κατά -6,9%, στα 2,84 δισ. ευρώ από 3,05 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφεται πολύ μικρή αύξηση του εμπορικού ελλείμματος, κατά 18,4 εκατ. ευρώ (0,7%).

Αυτό προκύπτει από την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ ενώ, όσον αφορά στις εξαγωγές, συνολικά για το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου, αυτές μειώθηκαν κατά -5,1% και άγγιξαν τα 15,98 δισ. ευρώ από 16,83 δισ. ευρώ. Μειώθηκαν δηλαδή κατά 851,9 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αλλά, χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το πρώτο τετράμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 12,43 δισ. ευρώ από 11,85 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 583,9 εκατ. ευρώ ή κατά 4,9%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου -Απριλίου 2025 μειώθηκαν, καθώς περιορίστηκαν κατά 817,7 εκατ. ευρώ ή κατά -2,9%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 27,06 δισ. ευρώ έναντι 27,88 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν και άγγιξαν τα 21,37 δισ. ευρώ από 20,89 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 480,5 εκατ. ευρώ ή κατά 2,3%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο πρώτο τετράμηνο του 2025 παρέμεινε πρακτικώς στάσιμο (0,3%), στα 11,08 δισ. ευρώ από 11,05 δισ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε ελαφρώς και άγγιξε τα 8,94 δισ. ευρώ από 9,04 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 103,4 εκατ. ευρώ ή κατά -1,1%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Απρίλιο του 2025, παρατηρείται μείωση των αποστολών προς τις χώρες της ΕΕ (-8,2%) και σημαντικά μεγαλύτερη μείωση προς τις Τρίτες Χώρες (-22,6%). Όταν, όμως, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η εικόνα αλλάζει, οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ καταγράφουν ισχνή άνοδο (0,6%), ενώ οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες υποχωρούν μεν, αλλά με πολύ μικρότερο ρυθμό (-8,8%), σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό αυξήθηκε κατά 4 μονάδες περίπου και άγγιξε το 60,7% έναντι 56,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2024. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 39,3% έναντι 43,4%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 67% και των Τρίτων Χωρών στο 33%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου του 2025, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, μειώθηκε προς τις χώρες της ΕΕ μόλις κατά -1,1% ενώ προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε κατά -10%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξάνονται τόσο προς τις χώρες της ΕΕ (5,2%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (4,4%).

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Απρίλιο του 2025 καταγράφονται αυξητικές τάσεις σε 3 μόνο από τους 10 κυριότερους κλάδους προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, ποσοστιαία άνοδος καταγράφεται στις ακόλουθες κατηγορίες: Τρόφιμα (3,6%) όπου και αποτελεί πλέον την κυριότερη προϊοντική κατηγορία, Μηχανήματα (11,7%) και Λάδια (5,3%), σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο.

Πρακτικά στάσιμη εμφανίζεται η κατηγορία των Χημικών (0,7%), σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 ενώ, πολύ μειωμένες είναι οι εξαγωγές, της κατηγορίας Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-44,6%) με αποτέλεσμα να μην αποτελούν πλέον την κυριότερη προϊοντική κατηγορία. Ακολουθούν η κατηγορία των Βιομηχανικών (-7,5%), των Διαφόρων Βιομηχανικών (-1,5%), των Πρώτων Υλών (-10,3%), των Ποτών & Καπνού (-2,9%) και των χαμηλών σε αξία εξαγωγών των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-86,3%), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Εξετάζοντας το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, πτώση καταγράφουν οι εξαγωγές σε 2 από τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-25%) και οι μικρές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων κατά -80,9%.

Παράλληλα όμως, αυξημένες εμφανίζονται εκείνες των Τροφίμων (11,2%), Βιομηχανικών (8,4%), Χημικών (1%), Μηχανημάτων (1,2%), Διαφόρων Βιομηχανικών (2,7%), Πρώτων Υλών (0,5%), Ποτά & Καπνός (+9,9%) και των Λαδιών (1,7%), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό πρώτο τετράμηνο.

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σχολιάζοντας τα παραπάνω ανέφερε: «Διακόπτεται η ανοδική πορεία των εξαγωγών που είχε καταγραφεί κατά τους 3 προηγούμενους μήνες. Τον Ιανουάριο οι εξαγωγές -χωρίς τα πετρελαιοειδή- κατέγραψαν αύξηση 9,9%, τον Φεβρουάριο 5,8%, τον Μάρτιο 6,7%, αλλά τον Απρίλιο υποχώρησαν κατά -2,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Η μεγάλη έκπληξη που υπήρξε όταν τα Τρόφιμα κατέλαβαν την πρώτη θέση συνεχίζεται και σε αυτό τον μήνα, με αύξηση 3,6% και ολίσθηση (-44,6%) των εξαγωγών της κατηγορίας πετρελαιοειδή-καύσιμα, με αποτέλεσμα να καταλάβει τη δεύτερη θέση, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2024. Θετική εξέλιξη αποτελεί η πτωτική πορεία των εισαγωγών, τόσο με πετρελαιοειδή όσο και χωρίς, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του εμπορικού μας ελλείμματος, κατά τον Απρίλιο.

Το πρώτο τετράμηνο του 2025, για τις ελληνικές εξαγωγές, χωρίς πετρελαιοειδή, κλείνει με θετικό πρόσημο (4,9%) και σε συνάρτηση με τη μικρότερη αύξηση των εισαγωγών (2,3%) το εμπορικό μας έλλειμμα περιορίστηκε κατά (-1,1%)».

