Χρηματιστήριο: Άνοδος κατά 0,20%

Σε χαμηλούς τόνους πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να κινείται με περιορισμένες διακυμάνσεις και να κλείνει με μικρή άνοδο, ενώ ο τζίρος υποχώρησε σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.842,83 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,20%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.842,90 μονάδες (+0,21%)και κατώτερη τιμή στις 1.833,40 μονάδες (-0,32%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 0,64%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 25,39%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 125,58 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.974.250 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+2,49%), του ΔΑΑ (+1,50%), της Μυτιληναίος (-1,37%), της Optima (+1,26%) και της Coca Cola HBC (+1,00%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,14%), της Alpha Bank (-1,72%), του ΟΤΕ (-1,64%) και της Aegean (-1,38%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.246.194 και 5.242.084 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 22,67 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 17,98 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 52 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λανακάμ (+5,66%) και Μαθιός Πυρίμαχα (+4,24%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: CPI (-5,76%) και Κέκροψ (-4,55%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,5700 +0,18%

OPTIMA:19,3600 +1,26%

ΤΙΤΑΝ: 39,9500 -0,13%

ALPHA BANK: 2,7370 -1,72%

AEGEAN AIRLINES: 12,9000 -1,38%

VIOHALCO: 5,6400 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,3900 +0,21%

ΔΑΑ:10,1500 +1,50%

ΔΕΗ: 13,4400 +0,15%

COCA COLA HBC:46,4800 +1,00%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,2680 +0,79%

ΕΛΠΕ: 7,8200 +0,26%

ELVALHALCOR: 2,2900 -2,14%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,5500 +0,29%

ΕΥΔΑΠ: 5,9200 +0,68%

EUROBANK: 2,7700 -0,47%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3500 +0,32%

MOTOR OIL: 24,7400 +2,49%

JUMBO: 29,0800 +0,14%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:45,8000 +1,37%

ΟΛΠ:46,4000 -0,22%

ΟΠΑΠ: 18,9000 +0,43%

ΟΤΕ: 17,4100 -1,64%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,6300 +0,11%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,8000 -1,00%

