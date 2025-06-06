Η UBS Group AG βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις ύψους έως και 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με τις προτάσεις τραπεζικής μεταρρύθμισης της ελβετικής κυβέρνησης. Η ανακοίνωση δίνει επιτέλους σαφήνεια στους επενδυτές μετά από μήνες αβεβαιότητας.

Το μεγαλύτερο πλήγμα, όπως αναφέρει το Bloomberg, αναμένεται να προέλθει από πρόταση που απαιτεί από την UBS να αυξήσει το κεφάλαιο που διατηρεί στην Ελβετία έναντι των συμμετοχών της σε ξένες μονάδες από το 60% στο 100%, σύμφωνα με το πολυαναμενόμενο νομοθετικό προσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι αυτό θα αναγκάσει την UBS να προσθέσει έως και 23 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαιο στη βασική της μονάδα με έδρα την Ελβετία.

Οι μετοχές της UBS ενίσχυσαν τα κέρδη τους την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 5% στις 3:30 μ.μ. ώρα Ζυρίχης.

Ωστόσο, οι προτάσεις αυτές συνιστούν ήττα για τον πρόεδρο της UBS, Κολμ Κέλεχερ, και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Σέρτζιο Ερμότι, οι οποίοι ασκούσαν πιέσεις για περισσότερο από έναν χρόνο προκειμένου να αποτρέψουν κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν μετά την κατάρρευση της Credit Suisse το 2023.

Η ελβετική κυβέρνηση δικαιολόγησε τη στάση της υποστηρίζοντας ότι η UBS θα είναι πιο ανθεκτική σε περίπτωση κρίσης και, σε κάθε περίπτωση, η τράπεζα διαθέτει πολλούς τρόπους να μετριάσει τον αντίκτυπο των αλλαγών. Το ποσό των 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε κεφάλαιο κοινών μετοχών Tier 1, αντιστοιχεί στον συνολικό αντίκτυπο όλων των νέων μέτρων, με βάση τον σημερινό ισολογισμό της τράπεζας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανέφερε ότι τα μέτρα μπορεί επίσης να συνεπάγονται μείωση περίπου 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χρήση μετατρέψιμου χρέους ή AT1s ως κεφαλαίου. Αυτό θα άφηνε ένα κενό ύψους περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφάλαιο «ενεργής λειτουργίας» (going concern), όπως σημείωσε.

Η πρόταση που αφορά τις ξένες μονάδες της UBS προβλέπει ότι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η τράπεζα «θα πρέπει να μπορεί να εκποιήσει τις θυγατρικές της στο εξωτερικό, είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου, χωρίς αυτό να επηρεάζει αρνητικά την κεφαλαιοποίηση της μητρικής εταιρείας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης. «Η απαιτούμενη ενίσχυση του κεφαλαίου μπορεί ιδανικά να επιτευχθεί χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς υπερβολικό περιορισμό της οργανικής ανάπτυξης και χωρίς υπερβολική μείωση στις διανομές προς τους μετόχους».

Η κυβέρνηση παρουσίασε επίσης κατάλογο πρόσθετων μέτρων που θα ενσωματωθούν σε κανονιστικές πράξεις και νομοθεσία, μεταξύ των οποίων και σημαντικές νέες αρμοδιότητες για την ελβετική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή Finma.

Η ελβετική κυβέρνηση παρουσίασε επίσης νέους κανόνες για την «ποιότητα» του κεφαλαίου, οι οποίοι επικαιροποιούν τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες πρέπει να αποτιμούν άυλα στοιχεία, όπως αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία ενεργητικού, ιδιόκτητο λογισμικό και άλλα δύσκολο να αποτιμηθούν στοιχεία στους ισολογισμούς τους. Οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να αυξήσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κατά έως και 3 δισ. δολάρια.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις σχεδιάζεται να εφαρμοστούν μέσω υπουργικού διατάγματος, που δεν απαιτεί την έγκριση του Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να τεθούν σε ισχύ ήδη από τα μέσα του επόμενου έτους.

Η κυβέρνηση θα οριστικοποιήσει τώρα το νομοσχέδιο και θα το υποβάλει στο Κοινοβούλιο, το οποίο αναμένεται να το εξετάσει το 2027. Η νέα νομοθεσία δεν αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πριν από το 2029. Δεδομένου ότι η UBS θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει πίεση στους βουλευτές, υπάρχει πιθανότητα το τελικό σχέδιο να είναι πιο ήπιο. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση έχει προτείνει περίοδο προσαρμογής μεταξύ 6 και 8 ετών από την ψήφιση των αλλαγών, γεγονός που σημαίνει ότι η πλήρης συμμόρφωση μπορεί να μην απαιτηθεί πριν από το 2035 ή και αργότερα.





