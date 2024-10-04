Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,37%- Στα 164,79 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Ισχυρή ανάκαμψη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά από πέντε πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει απώλειες σε ποσοστό 3,59%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.437,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,37%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 2,10%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 11,91%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 164,79 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.428.938 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,55%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+3,98%), της Lamda Development (+3,09%), της Τιτάν (+2,50%), της Εθνικής (+2,49%), της Πειραιώς (+2,31%) και του ΟΠΑΠ (+2,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Autohellas (-1,28%), του ΔΑΑ (-0,85%), της Aegean Airlines (-0,38%) και του ΟΛΠ (-0,36%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Εθνική και η Alpha Bank διακινώντας 10.790.159 και 7.695.788 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 82,52 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 13,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 38 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass +9,24% και Jumbo +3,98%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank -23,41% και Foodlink -7,71%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 34,9000 +2,50%

ALPHA BANK: 1.5085 +1,62%

AEGEAN AIRLINES: 10,5900 -0,38%

VIOHALCO: 5,6800 +1,79%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,4600 +0,46%

ΔΑΑ: 7,5060 -0,85%

ΔΕΗ: 11,7000 +0,34%

COCA COLA HBC: 32,1800 +0,69%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8900 +0,53%

ΕΛΠΕ: 7,0000 +1,45%

ELVALHALCOR: 1,8400 +0,88%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,7380 +2,49%

ΕΥΔΑΠ: 5,6600 +0,18%

EUROBANK: 1,9620 +0,62%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,6800 +3,09%

MOTOR OIL: 21,2400 +1,82%

JUMBO: 26,1200 +3,98%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,0000 +0,89%

ΟΛΠ: 27,4500 -0,36%

ΟΠΑΠ: 16,0600 +2,23%

ΟΤΕ: 15,7800 +1,68%

AUTOHELLAS:10,7600 -1,28%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7720 +2,31%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8600 +0,56%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,5600 +0,20%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

