Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 2,10%- Κέρδη 11,19% από αρχές 2024

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει. Η Δημόσια Προσφορά του 10% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας μονοπώλησε το ενδιαφέρον, ενώ ο γεωπολιτικός κίνδυνος διαμόρφωσε αρνητικό κλίμα στις αγορές.

Εμφανής η διάθεση για αποφυγή ρίσκου, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονται στη Μέση Ανατολή. Η εμπλοκή του Ιράν στον πόλεμο με το Ισραήλ αναβάθμισε το γεωπολιτικό κίνδυνο, προκαλώντας ολική ανατροπή στην κατεύθυνση της αγοράς.

Οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτιναχθούν έως και κατά 20 δολάρια το βαρέλι αν η παραγωγή του Ιράν δεχθεί πλήγμα, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

H UBS δεν "βλέπει" ολοκληρωτικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή και εκτιμά ότι οι ροές προϊόντων ενέργειας από τη Μέση Ανατολή θα συνεχιστούν χωρίς συνεχείς διακοπές. Αν και η UBS αναμένει περαιτέρω μεταβλητότητα τους επόμενους μήνες, εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και ενόψει των αμερικανικών εκλογών του Νοεμβρίου, πιστεύει ότι οι επενδυτές δεν πρέπει να προβούν σε ρευστοποιήσεις ως απάντηση σε σημαντικές προσαρμογές των χαρτοφυλακίων τους.

«Ταύρος» για την πορεία του χρηματιστηρίου δηλώνει η Optima Bank, επισημαίνοντας πως η υποαπόδοση το τελευταίο διάστημα είναι δικαιολογημένη και έχει ως αποτέλεσμα οι ελληνικές μετοχές να έχουν πλέον μεγαλύτερο discount και πιο ελκυστικές αποτιμήσεις.

Η υποαπόδοση οφείλεται : α) την υψηλότερη έκθεση σε γεωπολιτικό κίνδυνο λόγω του ότι είναι κοντά γεωγραφικά τόσο με τη Μέση Ανατολή όσο και με την Ουκρανία. β) τη χαμηλότερη ρευστότητα: η κεφαλαιαγορά έχει αναθερμανθεί, με IPOs 3 δισ. (Αεροδρόμιο Αθηνών, Noval Property), ιδιωτικές τοποθετήσεις Πειραιώς, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος, Jumbo) και εκδόσεις ομολόγων και αυτές οι εξελίξεις "ενεργοποιούν" στάση αναμονής για τους επενδυτές ενώ αυτή τη στιγμή "τρέχει" και το placement της Εθνικής και ακολουθεί η ΑΜΚ της Cenergy. γ) τη συσσώρευση μετά το ράλι δύο ετών.

Οι κορυφαίες επιλογές της για το υπόλοιπο του έτους και τις αρχές του 2025 είναι: Πειραιώς ( τιμή-στόχο τα 6,00 ευρώ), Εθνική (12 ευρώ), Eurobank (2,80 ευρώ), Metlen( 49 ευρώ), Titan (40,6 ευρώ) και Cenergy (12,6 ευρώ).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.437,88 μονάδες, έναντι 1.468,70 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 2,10%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 11,19%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 2,62% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται σε ποσοστό 11,57%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,61%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 2,48%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 3,84%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 15,67%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1, 418 δισ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 283,729 εκατ. ευρώ έναντι 131,651 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 2.251 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 100,578 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 12,69 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

