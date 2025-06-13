Η επίθεση του Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικούς στόχους έχει προκαλέσει μια σαφή τάση αποφυγής ρίσκου στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι επενδυτές αντέδρασαν άμεσα, καταφεύγοντας σε ασφαλή καταφύγια, όπως συνηθίζεται σε περιόδους αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων. Το δολάριο ΗΠΑ αναδείχθηκε ο ξεκάθαρος κερδισμένος, ανακτώντας περίπου το ήμισυ των απωλειών του για την εβδομάδα, ενώ και το γεν και το ελβετικό φράγκο υπεραπέδωσαν.

Εκτόξευση των τιμών πετρελαίου

Μια άλλη σημαντική επίπτωση για τις αγορές είναι ο αντίκτυπος της επίθεσης στις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου, οι οποίες εκτοξεύτηκαν πάνω από 10% σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, το Ισραήλ δεν έχει στοχεύσει άμεσα την παροχή πετρελαίου του Ιράν, η οποία φαίνεται να παραμένει ανεπηρέαστη.

Ο μεγάλος φόβος για τους επενδυτές είναι ότι μια κλιμάκωση των εντάσεων όχι μόνο θα αυξήσει τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης, αλλά θα μπορούσε επίσης να διαταράξει την ιρανική παραγωγή πετρελαίου.

Η Ebury αναμένει ότι τα περιουσιακά στοιχεία ασφαλούς καταφυγίου θα τύχουν ισχυρής στήριξης τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αγορές προετοιμάζονται για πρόσθετες επιθέσεις αντιποίνων και την πιθανότητα μιας ευρύτερης σύγκρουσης.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει επίσης ευρύτερες επιπτώσεις, καθώς θα μπορούσε να επιβαρύνει τις παγκόσμιες προοπτικές ανάπτυξης και να διατηρήσει τις πληθωριστικές πιέσεις υψηλότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γεγονός που περιπλέκει τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής μεταξύ των μεγάλων κεντρικών τραπεζών του κόσμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.