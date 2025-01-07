«Το 2025 κάνουμε πράξη 5 βασικές δεσμεύσεις μας», αναφέρει σε βίντεό του στο TikTok ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στους κυβερνητικούς στόχους της νέας χρονιάς.

«Λοιπόν, για να πάει η χρονιά καλά, δεν φτάνουν μόνο οι ευχές. Εμείς, ας πούμε, πρέπει να κάνουμε πράξη μια σειρά ακόμα από τις δεσμεύσεις μας!», αναφέρει αρχικά ο κ. Χατζηδάκης και επισημαίνει:

«Στα δημοσιονομικά, στο ταμείο μας, θα εξοικονομήσουμε πολλά εκατ. ευρώ για τους φορολογούμενους, διότι χάρη στην συνετή διαχείριση που κάνουμε, μπορούμε και δανειζόμαστε πια αρκετά φθηνότερα.

Συνεχίζουμε τη μάχη για τον περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής. Με ηλεκτρονικά εργαλεία: Ψηφιακό Πελατολόγιο, Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, Ηλεκτρονικά Τιμολόγια, επέκταση του myDATA. Και τα λεφτά θα πάνε για την περαιτέρω των φόρων των συνεπών φορολογουμένων.

Στρέφουμε ακόμη περισσότερο την προσοχή μας στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη. Γι’ αυτό και αποφασίσαμε να μειώσουμε μία ακόμα ποσοστιαία μονάδα τις ασφαλιστικές εισφορές. Είναι η χρονιά που θα δοθεί μεγάλη μάχη για την αξιοποίηση σημαντικών πόρων μέσω του ΕΣΠΑ και κυρίως του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενώ θα περάσει και καινούργιος νόμος για την Κεφαλαιαγορά, για να δώσουμε περισσότερη ώθηση το ελληνικό Χρηματιστήριο.

Πατάμε "γκάζι" στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Παραχώρηση των μικρών περιφερειακών αεροδρομίων, στο πρότυπο των μεγαλύτερων, που παραχωρήθηκαν και είναι παράδειγμα επιτυχίας. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΕΤΑΔ, με συστηματικό τρόπο. Και εκσυγχρονισμός του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας.

Μέσα στο 2025, θα έχουμε και περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής μας πολιτικής. Ο κατώτατος μισθός θα ανέβει κι άλλο. Ανεβαίνουν παραπέρα οι συντάξεις. Ενώ και στην Υγεία θα έχουμε σημαντική αύξηση των διαθέσιμων πόρων: 75% αύξηση σε σχέση με το 2019. Και χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα ανακαινιστούν δεκάδες Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε όλη την Ελλάδα».

«Καλή Χρονιά λοιπόν! Κι αν όλοι οι Έλληνες το βάλουμε πείσμα, θα ανεβάσουμε την Ελλάδα μας ακόμα ψηλότερα!», καταλήγει ο υπουργός.

