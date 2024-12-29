Χατζηδάκης: Σουηδία δεν γίναμε, αλλά η Ελλάδα ανέβηκε και το 2024

«Έγινε κάτι θετικό στην ελληνική οικονομία το 2024 ή όλα μπάχαλο; Ε, κάτι έγινε! Στη φοροδιαφυγή είχαμε τα πιο χειροπιαστά αποτελέσματα από ποτέ. 1,8 δισ. ευρώ παραπάνω έσοδα από τα προβλεπόμενα, λόγω της σύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές και του συστήματος myDATA. Kαι τα χρήματα πήγαν για κοινωνική πολιτική!».

Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης σε μήνυμά του στο TikTok και συνεχίζει: «χάρη στην επενδυτική βαθμίδα, που κάποιοι λένε "τρώγεται;", γλιτώσαμε για τους φορολογούμενους 800 εκατ. ευρώ για τα δάνεια που πήραμε μέσα σε αυτή τη χρονιά. Προχώρησαν περίπου 10 αποκρατικοποιήσεις, με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Μέσα σε αυτές και οι τράπεζες, που σταμάτησαν πια να είναι υποστυλωμένες, ξεπερνώντας τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης της περασμένης δεκαετίας. Ναι, θέλουμε υγιείς τράπεζες, αλλά όχι ασύδοτες. Γι' αυτό και εκτός από το IRIS, πήραμε όλες τις τελευταίες πρωτοβουλίες για τη μείωση των προμηθειών τους. Για να σταματήσουν να βγάζουν από τη μύγα ξίγκι».

Και ο υπουργός στην ανάρτησή του στο TikTok αναφέρει: «Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία με ένα σύγχρονο τρόπο. Βάλαμε τάξη στις παραλίες. Και περάσαμε μεταρρυθμιστικό νόμο για το Υπερταμείο, έτσι ώστε οι θυγατρικές του να εφαρμόσουν από εδώ και πέρα τις πρακτικές της ΔΕΗ.

Προχώρησαν πάρα πολλά δημόσια έργα. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι είμαστε έκτοι στις απορροφήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης και πέμπτοι στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΕΣΠΑ.

Ο κατώτατος μισθός ανέβηκε κι άλλο: 830 ευρώ. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης: 1.445 ευρώ. Οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων ξεπάγωσαν μετά από 14 χρόνια. Και η ανεργία έχει πέσει πια σε μονοψήφιο ποσοστό. Θαυματοποιοί δεν είμαστε. Σουηδία δεν γίναμε. Αλλά η Ελλάδα ανεβαίνει! Behind the Scenes: Και γιατί να γίνουμε Σουηδία; Να κρυώνουμε; Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ! Ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ».

