Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 10 Ιανουαρίου

Συνολικά 65.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 78.570 δικαιούχους από σήμερα 7 Ιανουαρίου 2025 έως τις 10 Ιανουαρίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
* Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Από τις 7 έως τις 10 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 11.800.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
* Από τη ΔΥΠΑ:
- 38.000.000 ευρώ σε 65.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.500.000 ευρώ σε 20 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
