Διπλή αύξηση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων με το «καλημέρα» της νέας χρονιάς: Κατά την ανανέωση των συμβολαίων τους μέσα στο 2025, όλοι οι κάτοχοι αυτοκινήτων θα διαπιστώσουν ότι τα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν θα είναι «τσιμπημένα» ως και 40 ευρώ για τα «απλά» ασφαλιστήρια, δηλαδή εκείνα που περιλαμβάνουν μόνον τις βασικές καλύψεις. «Φουσκωμένα» θα είναι και τα ασφάλιστρα υγείας που ήδη μέσα στην 3ετία έχουν καταγράψει αύξηση κοντά στο 50%

Ξεκινώντας από τα οχήματα, από την 1η Ιανουαρίου και μετά ενεργοποιήθηκαν όλες οι διατάξεις του νόμου για την υποχρέωση ασφάλισης των ιδιωτικής χρήσης αλλά και επαγγελματικών αυτοκινήτων έναντι φυσικών καταστροφών.

Πόσο θα «φουσκώσουν» τα ασφάλιστρα των οχημάτων

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως γίνεται υποχρεωτική η ασφάλιση κάθε λογής οχήματος και για κινδύνους που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές, στοιχείο που όπως είναι αναμενόμενο θα αναγκάσει τον κάτοχό του να πληρώσει το … κάτι παραπάνω στα ασφάλιστρα.

Η σχετική πρόβλεψη στο νόμο, αναφέρει πως από την 1-1-2025 για την ανανέωση ή τη σύναψη νέων ασφαλιστήριων συμβολαίων για όλα τα οχήματα ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών.

Τα επιπλέον ποσά που καλούνται λοιπόν να πληρώσουν οι κάτοχοι οχημάτων προκειμένου να συμπεριληφθεί και η κάλυψη φυσικών καταστροφών στο συμβόλαιό τους κυμαίνονται μεταξύ 7 και 20 ευρώ.

Σε αυτό το ποσό όμως θα πρέπει να προστεθεί και η αύξηση – αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων που δρομολογούν οι ίδιες οι εταιρείες: Το ποσά που προκύπτουν από αυτή την κίνηση διαμορφώνονται από 15 μέχρι και 20 ευρώ.

Με άλλα λόγια συνδυαστικά από αυτή τη διπλή εξέλιξη στα ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων, οι κάτοχοί τους θα κληθούν να πληρώσουν φέτος με την ανανέωση που θα χρειαστεί να κάνουν αυξημένα ποσά από 22 έως και 40 ευρώ, μόνον για τις βασικές καλύψεις.

Ακριβά συμβόλαια υγείας και νοσήλια όπως… Ελβετία

Ανάλογη η εικόνα και στα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας όπου ήδη έχουν υιοθετηθεί αυξήσεις από 12% έως 15% τους προηγούμενους μήνες. Πρόκειται για αυξήσεις που επιβλήθηκαν κυρίως σε παλιά ασφαλιστήρια συμβόλαια (ισόβιας ή μακροχρόνιας διάρκειας).

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια έχουν «φουσκώσει» πάνω 50%.

Γνώστες της αγοράς, επισημαίνουν πως υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θέλουν να απαλλαγούν από παλαιά συμβόλαια που σαφώς παρείχαν μεγαλύτερη ασφάλεια στους ασφαλισμένους. Πρόκειται κυρίως για ισόβια και απεριόριστα. Η τακτική κάποιων εταιρειών που μέσω και των μεγάλων αυξήσεων επιδιώκουν τη λύση αυτών των συμβολαίων -όπως επισημαίνουν τα ίδια στελέχη- «θίγει τον θεσμό ενώ παράλληλα κάνει τους ασφαλισμένους να αισθάνονται εξαπατημένοι. Γεγονός που σίγουρα θα έχει επιπτώσεις στην ίδια την αγορά».

Οι ίδιοι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται χρόνια στην ασφαλιστική αγορά εκτιμούν ότι σε κάποιες περιπτώσεις «εφαρμόζονται πρακτικές ολιγοπωλίου στο χώρο της ιδιωτικής υγείας, ειδικά από 2-3 μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία», με αποτέλεσμα τα νοσήλια να είναι αυτή τη στιγμή από τα υψηλότερα της Ευρώπης, πίσω μόνον από εκείνα της… Ελβετίας: Επιβάλλεται λοιπόν να υπάρξει ένας τιμοκατάλογος που θα βάζει μία τάξη και θα δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να γνωρίζει με ακρίβεια για τι ακριβώς καλύπτεται και για τι χρεώνεται.

Άλλο ένα ζήτημα που θίγουν γνώστες της αγοράς είναι εκείνο που σχετίζεται με τους νόμους που ισχύουν. Ειδικά ο νόμος 4738/2020 δίνει το δικαίωμα στις ασφαλιστικές εταιρείες να αυξήσουν τα ασφάλιστρα τους στο ύψος του τιμαρίθμου που ανακοινώνει ο ΙΟΒΕ και όχι τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο ίδιος νόμος δίνει τη δυνατότητα και για περαιτέρω αυξήσεις αν οι εταιρείες έχουν υψηλότερες αποζημιώσεις.



