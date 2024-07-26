Μεταρρύθμιση που αλλάζει την εικόνα του Υπερταμείου, κάνοντάς το να συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και να υπηρετήσει αποτελεσματικότερα μέσω των θυγατρικών του εταιρειών τον απλό Έλληνα πολίτη, χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και των θυγατρικών της».

Μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής όπου ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου, ο υπουργός παρουσίασε τους τέσσερις κεντρικούς άξονες των παρεμβάσεων, καλώντας την αντιπολίτευση να απαντήσει αν είναι ή όχι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και αν θα τις υπερψηφίσει ή όχι. «Θα ήθελα», τόνισε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στην ρύθμιση για την απορρόφηση του ΤΑΙΠΕΔ από το Υπερταμείο, «να δω τα κόμματα της Αριστεράς να τάσσονται με την υπογραφή τους υπέρ της λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ!».

Ειδικότερα οι άξονες των παρεμβάσεων είναι:

Πρώτον, το Υπερταμείο ενισχύεται οργανωτικά μέσω της απορρόφησης σε αυτό του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ. «Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ολοκληρώσει μια σειρά από αποκρατικοποιήσεις και το ΤΧΣ έχει τελειώσει σε πολύ σημαντικό βαθμό τη δουλειά του που ήταν η αποεπένδυση από τις τράπεζες. Εσείς θέλετε να υπάρχουν ξεχωριστά όργανα, διοικητικά συμβούλια και αμοιβές;», διερωτήθηκε ο υπουργός. Στο ίδιο πλαίσιο, αλλάζει το μοντέλο διακυβέρνησης με την σύσταση Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο οποίο συμμετέχουν οι δανειστές, με περιορισμένες αρμοδιότητες, αντί για το Εποπτικό Συμβούλιο που υπάρχει σήμερα.

Δεύτερον, εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των θυγατρικών του Yπερταμείου με στόχο να γίνουν «μικρές ΔΕΗ» σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας τους, τον τρόπο πρόσληψης υψηλόβαθμών στελεχών και υπαλλήλων, τις προμήθειες.

«Θέλουμε να γίνει μία νέα αρχή σε αυτές τις εταιρείες από την σκοπιά των πολλών ανυπεράσπιστων Ελλήνων. Του μέσου πελάτη - καταναλωτή των υπηρεσιών που προσφέρουν. Είναι κακό; Βεβαίως δεν πρέπει να αδικήσουμε τους υπαλλήλους. Αλλά να μην δούμε το μέσο πολίτη; Θέλουμε δυσαρεστημένους που βασανίζονται γιατί πράγματι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα σήμερα στα λεωφορεία, τα τρόλεϊ κλπ; Δε θέλουμε να αναβαθμιστούν; Τι είδους φιλολαϊκή πολιτική πρεσβεύουμε αν δεν κοιτάξουμε αυτούς τους ανθρώπους; Πρέπει να είμαστε η φωνή τους, αυτό κάναμε και με τη ΔΕΗ και αποτελεί θράσος του ΣΥΡΙΖΑ που την χρεωκόπησε να κουνά σήμερα το δάχτυλο», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Και πρόσθεσε:

«Τι θα πούμε στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, ότι οι δυσκαμψίες του ΑΣΕΠ είναι πάνω από όλα γιατί έχουμε το “Άγιο Δημόσιο” από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε;. Εγώ δεν το κάνω. Είναι βαθιά αντιλαϊκή η προσήλωση στο “Άγιο Δημόσιο”. Δεν το πιστεύω και δεν θα το κάνω ποτέ.

Γι’ αυτό δίνουμε τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα, κάνουμε πιο ευέλικτες τις διαδικασίες προσλήψεων του προσωπικού τους, κάνουμε πιο αποτελεσματικές τις καθημερινές λειτουργίες τους, βελτιώνοντας το σύστημα προμηθειών. Μεταξύ της κριτικής για “golden boys” και της κριτικής που θα είχαμε για αποτυχία αν δεν κάναμε όσα κάνουμε, προτιμώ την κριτική για τα “golden boys”. Θέλω, από όποια θέση φεύγω, να έχω συγκεκριμένο μετρήσιμο έργο. Όχι για την Αριστερά αλλά για τους πολλούς ανυπεράσπιστους Έλληνες».

Στις παρεμβάσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ακόμη το διευθυντικό δικαίωμα στους διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών και η κατάργηση της συμμετοχής συνδικαλιστών στα πειθαρχικά συμβούλια. «Οι συνδικαλιστές θα συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά τα πειθαρχικά συμβούλια είναι οιονεί δικαστήρια. Οι συνδικαλιστές δεν είναι δικαστές. Είναι διαφορετικοί οι ρόλοι, το λέω ξεκάθαρα και χωρίς κανένα ενοχικό σύνδρομο απέναντι στα δόγματα της Αριστεράς», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Τρίτον, η σύσταση του νέου Εθνικού επενδυτικού ταμείου με αρχικό κεφάλαιο τα χρήματα που κατέβαλε το Δημόσιο για την επαναπόκτηση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ. Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι γίνονται επαφές με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και επενδυτικά ταμεία από το εξωτερικό, ιδιαίτερα από τον αραβικό κόσμο προκειμένου να συμβάλουν και αυτά στο νέο ταμείο. Στόχος είναι να καλυφθεί το επενδυτικό κενό σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς και όχι να υποκατασταθούν μεγάλοι ξένοι επενδυτές ή τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών. Ως προς την κριτική για την πρόσληψη της διεθνούς εμβέλειας οίκου Blackrock για τη σύσταση του νέου ταμείου ο κ. Χατζηδάκης διερωτήθηκε: «Θα προτιμούσατε να παίρναμε ένα στέλεχος της ΝΔ ή δικό σας; Ας αλλάξει και η Ελλάδα εποχή. Μη βλέπουμε τους άλλους να κάνουν βήματα μπροστά και εμείς να μένουμε στη δεκαετία του ’80 και του ’90».

Τέταρτον, παρέχεται στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα, που δεν είχε, να αξιοποιεί το 50% των εσόδων που εισπράττει από συμβάσεις αξιοποίησης λιμένων και λιμενικών υποδομών προκειμένου να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση των Master Plan άλλων λιμένων στο χαρτοφυλάκιό του. Με το προηγούμενο πλαίσιο το σύνολο των εσόδων του ΤΑΙΠΕΔ κατευθύνονταν αποκλειστικά στη μείωση του χρέους.

«Είμαι υπερήφανος», κατέληξε ο υπουργός, «όχι μόνο για τον εκσυγχρονισμό του ρόλου του Yπερταμείου αλλά και γιατί μετά τη συμφωνία με τον ESM θα μπορέσει να συμβάλει πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη της οικονομίας, ιδιαίτερα με το επενδυτικό ταμείο. Αλλά και γιατί οι θυγατρικές του όπως έγινε στη ΔΕΗ, θα εξυπηρετήσουν τους πολίτες περνώντας σε μια νέα εποχή».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.