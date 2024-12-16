Χατζηδάκης: Αυτά είναι τα μέτρα της κυβέρνησης για τις τράπεζες

Σε εξειδίκευση των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για τις τράπεζες που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, προχώρησε τη Δευτέρα ο Κωστής Χατζηδάκης. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων για τις τράπεζες υπολογίζεται στα 350 εκατ. ευρώ, ενώ το υπολογιζόμενο κόστος για όλες τις τράπεζες (πέραν των συστημικών) αναμένεται κοντά στα 150 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπενθύμισε 9 πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Μεταξύ άλλων, μέχρι στιγμής η κυβέρνηση μείωσε τις προμήθειες για συναλλαγές έως 10 ευρώ με POS, επιτάχυνε τον εξωδικαστικό μηχανισμό και στήριξε με νομοθετική πρωτοβουλία τη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα, και έδωσε τη δυνατότητα παροχής στεγαστικών δανείων από μη τραπεζικά ιδρύματα.

Τα μέτρα αναλυτικά όπως παρουσιάστηκαν στο ΥΠΕΘΟ

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης για τις τραπεζικές χρεώσεις η διάταξη θα περάσει αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, αλλά θα υπάρξει μια περιορισμένη περίοδος ανοχής, περί τα μέσα Ιανουαρίου, μέχρι να ισχύσουν τα μέτρα, λόγω και των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ώστε να ετοιμάσουν οι τράπεζες και τα συστήματά τους εσωτερικά.

H ανάληψη μετρητών σε δημοτικές ενότητες όπου υπάρχει μόνο ένα ΑΤΜ θα γίνεται χωρίς χρέωση. Χωρίς χρέωση θα γίνεται και η ερώτηση υπόλοιπου σε κάθε ΑΤΜ άλλης τράπεζας στη χώρα.

«Η κυβέρνηση προχώρησε σε αποκρατικοποίηση των τραπεζών κάτι που οδήγησε σε έσοδα 3,5 δισ. ευρώ. Την ολοκληρώσαμε το 2024 για να στείλουμε ένα μήνυμα αξιοπιστίας. Το ιδιωτικό χρέος ακολουθεί καθοδική πορεία από το 2020, αλλά είναι και χαμηλότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Έχουμε επίσης μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων» επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

Το IRIS εντός του 2025, το αργότερο μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, θα είναι υποχρεωτικό για το σύνολο των επιχειρήσεων και για κάθε μορφή συναλλαγής ξεκαθάρισε επίσης ο υπουργός.

Από τις αρχές του 2025 τα δωρεάν φάρμακα σε 132.000 συνταξιούχους δυνητικά δικαιούχους ΕΚΑΣ - γλιτώνουν 23 εκατ. ευρώ το χρόνο. 153.240 οι δικαιούχοι επιδόματος ένστολων με ετήσιο όφελος 184 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά τα νέα μέτρα

1. Μηδενική χρέωση για πληρωμή λογαριασμών και οφειλών προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ, εταιρίες ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και ασφαλιστικές εταιρίες, μέσω ψηφιακών δικτύων (web-banking/ mobile-banking) από 0,6 ευρώ που κοστίζει σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις. Το κόστος υπολογίζεται περί τα 35 εκατ. ευρώ.

2. Δραστική μείωση των προμηθειών μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζών. Μέγιστο ύψος χρέωσης 0,5 ευρώ για αποστολή χρημάτων (εξερχόμενο έμβασμα) και 0,5 ευρώ για λήψη χρημάτων (εισερχόμενο έμβασμα), για ποσά έως 5.000 ευρώ ανά έμβασμα, για φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, μεταξύ τραπεζών. Αφορά τόσο απλά εμβάσματα, όσο και άμεσες μεταφορές πίστωσης (SEPA). Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση του κόστους για τις εν λόγω προμήθειες από 50% έως και 80% αναλόγως την τράπεζα και το είδος εμβάσματος (από 1 έως 2,5 ευρώ που κοστίζει σήμερα). Όπως διευκρινίστηκε η μείωση των προμηθειών αφορά συναλλαγές που γίνονται μέσω ψηφιακών μέσων mobile και web banking, και όχι στο γκισέ.

3. Μηδενική χρέωση για ανάληψη μετρητών από ΑΤM άλλης τράπεζας από αυτή που τηρείται ο λογαριασμός σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές όπου υπάρχει ΑΤΜ μόνο μίας τράπεζας. Επιπλέον πανελλαδικά, μηδενική χρέωση για ερώτηση υπολοίπου λογαριασμού ή καρτών σε ΑTM άλλων Τραπεζών (από περίπου 0,2 ευρώ που ισχύει σήμερα). To κόστος για τις προμήθειες είναι 130 εκατ. ευρώ και όλες οι υπόλοιπες δράσεις για τα ΑΤΜ κ.α. είναι περίπου 20 εκατ. ευρώ.



4. Διπλασιάζεται στα 20 ευρώ το όριο των συναλλαγών μικρής αξίας μέσω POS στα οποία οι χρεώσεις περιορίζονται στο μισό.

5. Μηδενική χρέωση για φόρτιση προπληρωμένων καρτών για ποσό φόρτισης έως 100 ευρώ (από περίπου 1 ευρώ που ισχύει σήμερα 6. Διευρύνεται η χρήση του IRIS με την καθιέρωση διακριτών ορίων ώστε να υπάρχει δυνατότητα για άμεσες και δωρεάν μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων έως 500 ευρώ ημερησίως, πέραν των 500 ημερησίως για άμεσες πληρωμές σε ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις. Το καινούργιο όριο θα τεθεί σε εφαρμογή από 3 έως 6 μήνες από σήμερα. 7. Διπλασιασμός του ΕΝΦΙΑ για κενά ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους οι τράπεζες, και οι servicers, ώστε να διοχετευτούν στην αγορά. Το κόστος εκτιμάται σε 10 με 20 εκατ. ευρώ. 8. Ενισχύεται ο ανταγωνισμός στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και η πρόσβαση σε δανεισμό, απαλείφοντας τους περιορισμούς στη χρηματοδότηση από τις Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων. 9. Ενισχύεται η διαφάνεια και το πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να συγκρίνουν επιτόκια καταθέσεων και πιστώσεων, καθώς και χρεώσεις που συνδέονται με τους λογαριασμούς πληρωμών. Η πληροφόρηση αυτή θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΤτΕ. 10. Εθελοντική Συνεισφορά των συστημικών τραπεζών: Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα διαθέσουν ποσό 100 εκατ., ενισχύοντας τους διαθέσιμους πόρους του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου για την ανακατασκευή ακόμη περισσότερων σχολείων. Στόχος είναι η οικονομία να αναπτύσσεται δυναμικά και αυτή η ανάπτυξη να μοιράζεται δίκαια σε όλους τους πολίτες Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή ανακοίνωσε νέα δέσμη μέτρων για τις τράπεζες, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι με νομοθετική παρέμβαση μηδενίζονται όλες οι βασικές χρεώσεις στους λογαριασμούς πληρωμών και μπαίνει πλαφόν 0,5 ευρώ στα εμβάσματα έως και 5.000 ευρώ.

Παράλληλα, η κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε μια σειρά επιπλέον πρωτοβουλιών για το τραπεζικό σύστημα με θετικά αποτελέσματα τόσο στο πεδίο της μείωσης των προμηθειών όσο και σε εκείνο της ενίσχυσης του ανταγωνισμού.



Συγκεκριμένα:

Διευρύνθηκε η χρήση του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS και κατέστη υποχρεωτική η αποδοχή πληρωμών για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μειώθηκαν κατά 50% οι προμήθειες για συναλλαγές έως 10 ευρώ μέσω POS στην λεγόμενη «μικρή λιανική». Βελτιώθηκε σημαντικά ο εξωδικαστικός μηχανισμός για καλύτερες και περισσότερες ρυθμίσεις με έμφαση στους πιο ευάλωτους. Στηρίχθηκε η δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Θεσπίστηκε η δυνατότητα παροχής στεγαστικών δανείων και κάποιων μορφών επιχειρηματικών δανείων από μη τραπεζικά ιδρύματα. Θεσπίστηκε σαφές πλαίσιο υποχρεώσεων για τους servicers καθώς και πλατφόρμα ενημέρωσης των οφειλετών. Κατέστησαν αφορολόγητα τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, που προσφέρουν μάλιστα σημαντικές αποδόσεις της τάξεως του 3,5%-4%. Ενισχύθηκε η δραστηριότητα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπήρξαν πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού για μείωση των προμηθειών για ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ άλλης τράπεζας.

Παράλληλα:



Υπήρξε οικειοθελής στήριξη των πολιτών από τις τράπεζες μέσω της δωρεάς 50 εκατ. ευρώ μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο Daniel, σε συνέχεια της προηγούμενης δωρεάς 50 εκατ. για την Θεσσαλία, ενώ συνεχίζεται και το «πάγωμα» των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια.

