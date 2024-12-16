Μια σημαντική διάκριση απονεμήθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από τις ευρωπαϊκές φορολογικές διοικήσεις, στο πλαίσιο του Tax Admninistration European Summit (TADEUS), που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2024, στη Βουδαπέστη.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, παρέλαβε το πρώτο βραβείο για το Outstanding National Success Story, αναφορικά με την πλατφόρμα, Data analytics for fraud detection in the Greek fuel market (Ανάλυση δεδομένων για τον εντοπισμό απάτης στην ελληνική αγορά καυσίμων).

Το έργο αυτό παρουσιάστηκε από τον κύριο Πιτσιλή στους ομολόγους του, κατά τη διάρκεια της συνόδου. Το νέο σύστημα αξιοποιεί δεδομένα από το σύστημα εισροών εκροών, το myDATA, την εφαρμογή κινητών appodixi, το TAXIS, το τελωνειακό σύστημα ICIS, και τα δεδομένα γεωεντοπισμού (GPS) των πλωτών μέσων και βυτιοφόρων, συνθέτοντας πάνω από 100 διαφορετικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Μέσω αυτού, έχουν διαμορφωθεί πάνω από 15 δισεκ. αρχεία πληροφοριών και πάνω από 3.000 καταγραφές στοιχείων από κάθε πρατήριο.

Η αξιοποίηση των δεδομένων μέσα από ειδικούς αλγόριθμους, έχει αυξήσει τα τρία τελευταία χρόνια το ποσοστό εντοπισμού απάτης από το 7% στο 42%, με 6 στις 10 εντοπισμένες απάτες να είναι σημαντικές υποθέσεις φορολογικής και τελωνειακής φύσεως.

Όπως δήλωσε ο κ. Πιτσιλής, «η βράβευση αυτή αποδεικνύει την επιτυχία της δουλειάς όλων μας, εργαζομένων και διοίκησης, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην κατεύθυνση της αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων, που μας δίνει η τεχνολογία, για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, του υγιούς επιχειρείν και του δημοσίου συμφέροντος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.