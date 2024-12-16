Volkswagen: Θα επιτευχθεί συμφωνία πριν τις γιορτές;

VW και IG Metall συναντιούνται σήμερα στο Αννόβερο για έναν νέο διαπραγματευτικό μαραθώνιο, με στόχο να διευθετήσουν τη διαμάχη γύρω από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Volkswagen πριν τα Χριστούγεννα.



Η Volkswagen εμμένει στη μείωση των μισθών κατά 10%, στην κατάργηση ορισμένων δώρων και μπόνους, όπως και στο κλείσιμο εργοστασίων και τις απολύσεις εργαζομένων. Η IG Metall ζητά, από την άλλη πλευρά, τη διατήρηση των εργοστασιακών μονάδων, αλλά και εγγυήσεις απασχόλησης για τους περίπου 130.000 εργαζομένους της επιχείρησης, απορρίπτοντας ταυτοχρόνως οποιεσδήποτε μόνιμες μισθολογικές περικοπές.

Διαπραγματεύσεις σε πιο εποικοδομητικό κλίμα

Μετά τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων, πάντως, αμφότερες οι πλευρές φάνηκαν κάπως πιο διαλλακτικές. Έπειτα από επτά ώρες διαπραγματεύσεων, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της VW, Άρνε Μάισβινκελ, έκανε λόγο για εποικοδομητικές συνομιλίες, προσθέτοντας πως σημειώνεται πρόοδος. Σύμφωνα με τους διαπραγματευτικούς κύκλους, σε αυτόν τον γύρο έγιναν πραγματικά διαπραγματεύσεις – ενώ μέχρι πρότινος οι δύο πλευρές απλώς εξέφραζαν κατ' επανάληψη τις θέσεις τους.



Ο Τόρστεν Γκρέγκερ, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της IG Metall, δήλωσε επίσης πως το κλίμα στις συνομιλίες ήταν σαφώς πιο εποικοδομητικό. Και οι δύο πλευρές επεσήμαναν, ωστόσο, πως οι διαπραγματεύσεις απέχουν πολύ από μία ουσιαστική προσέγγιση.

Απειλές για νέες προειδοποιητικές απεργίες

Την ίδια στιγμή η IG Metall απειλεί πως, εάν δεν υπάρξει συμφωνία έως τα Χριστούγεννα, ενδέχεται να προβεί σε σημαντικά περισσότερες προειδοποιητικές απεργίες με τη νέα χρονιά. «Τα πράγματα έχουν ως εξής: είτε η εταιρεία θα διορθώσει την κατάσταση πριν τα Χριστούγεννα είτε το 2025 θα περάσουμε σε μία φάση μεγάλης κλιμάκωσης», ξεκαθάρισε ο Γκρέγκερ.



Ο προηγούμενος διαπραγματευτικός γύρος συνοδεύτηκε από νέες προειδοποιητικές απεργίες σε εννέα από τα δέκα γερμανικά εργοστάσια της VW. Σύμφωνα με την IG Metall, σε αυτές συμμετείχαν συνολικά 103.000 εργαζόμενοι, ενώ η VW αναφέρει πως μόλις 55.000 εργαζόμενοι είχαν δηλώσει τη συμμετοχή τους. Κατά το συνδικάτο η απόκλιση στους δύο αριθμούς εξηγείται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με το εάν και πότε υποχρεούνται οι εργαζόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε προειδοποιητικές απεργίες.

Θα επιτευχθεί συμφωνία πριν τα Χριστούγεννα;

Θα υπάρξει λοιπόν τώρα σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις; Σύμφωνα με τον Φρανκ Σβόπε από την Ανώτατη Σχολή του Αννόβερου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μπορούσε πράγματι να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες – δεδομένου όμως ότι οι θέσεις των δύο πλευρών «απέχουν ακόμη πάρα πολύ», είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία πριν τα Χριστούγεννα. Παρ' όλα αυτά βέβαια, «ορισμένες φορές τα πράγματα εξελίσσονται πολύ γρήγορα», προσθέτει ο Σβόπε.



Ένα εφικτό σενάριο θα ήταν για παράδειγμα η μείωση του χρόνου εργασίας σε τέσσερις ή τεσσερισήμισι ημέρες την εβδομάδα – με μία παρόμοια λύση είχαν αποτραπεί εξάλλου και το 1993 οι μαζικές απολύσεις στη VW.



Στο παρελθόν έχουν υπάρξει και άλλες φορές που οι γιορτές των Χριστουγέννων συνέβαλαν στην άσκηση πίεσης για την επίλυση συγκρούσεων στη VW. Πριν από έναν χρόνο, για παράδειγμα, και έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων, η συμφωνία ανάμεσα στον επιχειρηματικό όμιλο και το συμβούλιο της επιχείρησης για ένα πρόγραμμα βελτίωσης της αποδοτικότητας της εταιρείας επιτεύχθηκε στις 19 Δεκεμβρίου – αν και το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποδείχθηκε σύντομα ανεπαρκές, με τη VW να αποφασίζει να λάβει ακόμα περισσότερα μέτρα. Στην τρέχουσα διαμάχη αμφότερες οι πλευρές έχουν επίσης καταστήσει επανειλημμένως σαφές πως στοχεύουν σε συμφωνία μέχρι τις γιορτές.

Οι «παγωμένοι» μισθολογικοί κανονισμοί του 1993

Αυτήν τη φορά υπάρχει πάντως και ένας ακόμα παράγοντας που καθιστά ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη την επίτευξη μίας συμφωνίας για τη VW: σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία για την εγγύηση απασχόλησης, στα μέσα του 2025 θα τεθούν σε ισχύ ορισμένοι μισθολογικοί κανονισμοί που είχαν «παγώσει» από το 1993.



Τότε η γερμανική εταιρεία θα έχει ακόμα περισσότερα έξοδα, αντί να γίνει πιο αποδοτική. Οι «σκιώδεις» αυτοί κανονισμοί, όπως τους χαρακτηρίζει σε σχετικό ρεπορτάζ της η Handelsblatt, αφορούν περίπου τους μισούς εργαζομένους που βρίσκονται στην επιχείρηση ήδη από το 2005. Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, εάν πράγματι τεθούν σε ισχύ αυτοί οι κανονισμοί, το κόστος για τη VW θα αυξανόταν κατά 4,5% - η επιχείρηση θα είχε εν τέλει περίπου ένα έως δύο δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα έξοδα. Η VW απειλεί από την πλευρά της πως, εάν όντως φτάσουν εκεί τα πράγματα, η εταιρεία θα προχωρήσει αναγκαστικά σε απολύσεις.

Ανησυχία για πολύ μεγάλες παραχωρήσεις

Ο Στέφαν Μπράτσελ από το Center of Automotive Management (CAM) του Μπέργκις Γκλάντμπαχ εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να υπάρξει εν τέλει συμφωνία που θα επιτρέπει τη λήψη περιορισμένων μόνο μέτρων, τα οποία και θα είναι ανεπαρκή.



«Γίνονται ορισμένες μικρές αλλαγές εδώ κι εκεί – αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε η VW να μπορέσει να επιστρέψει ξανά στην κορυφή», δηλώνει ο Μπράτσελ. «Και κατά την άποψή μου αυτό είναι το χειρότερο σενάριο» - διότι σε λίγα χρόνια τα προβλήματα θα είναι ακόμα μεγαλύτερα.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.