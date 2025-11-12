Χάνει ορμή η Golden Visa - Αυξάνονται Τούρκοι και Ισραηλινοί επενδυτές

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Παρότι τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας, οι πρωτοβουλίες της για τον έτερο «δαιμονοποιημένο» τομέα όσον αφορά το πρόβλημα της στέγασης, αυτόν της Golden Visa, φαίνεται ότι αποδίδουν.



Τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το 9μηνο του έτους, δείχνουν ότι η Golden Visa έχει…πατήσει φρένο. Από τον Μάιο, όταν κι έκλεισαν και τα τελευταία παράθυρα απόκτησης visa με βάση τα προηγούμενα πολύ χαμηλότερα όρια επένδυσης, άρχισαν να ελαττώνονται αισθητά και οι αιτήσεις επενδυτών που έφταναν στα γραφεία του Υπουργείου.

Το Σεπτέμβριο του 2024 έγιναν 822 αιτήσεις για χορήγηση αρχικής άδειας μόνιμου επενδυτή Golden Visa.

Χορηγήθηκαν 430 και εκκρεμείς ήταν 390 ενώ 2 απορρίφθηκαν.

Φέτος είχαμε 392 μόλις αιτήσεις – 52,5% λιγότερες – χωρίς να υπάρξει ούτε μια απόφαση χορήγησης, τέθηκαν όλες σε εκκρεμότητα.

Ίδια εικόνα όσον αφορά και στις ανανεώσεις.

448 αιτήματα τον Σεπτέμβριο του 2024, μόλις 98 φέτος σχεδόν 75% λιγότερες.

Πέρυσι τον Σεπτέμβριο 607 επενδυτές είδαν τις αιτήσεις τους να εγκρίνονται, φέτος ο τυχερός ήταν ΕΝΑΣ !!!

Συνολικά στο 9μηνο, το 2024 που είναι και η χρονιά ρεκόρ, είχαμε 6.108 αιτήσει.

Φέτος είμαστε στις 5.747 αιτήσεις, 6% χαμηλότερα ποσοστό που θα αυξηθεί καθώς η πορεία των αιτήσεων φέτος υποχωρεί μήνα με το μήνα.



Εκτός από τα ποσοτικά, σημαντικές μεταβολές έχουμε και στα ποιοτικά στοιχεία καθώς Τούρκοι και Ισραηλινοί επενδυτές έχουν αυξήσει σημαντικά τα μερίδια τους.



Πρώτοι παραμένουν οι Κινέζοι με 8.792 άδειες μόνιμου επενδυτή από 6.820 πέρυσι, αύξηση 29% καθώς η ελεύθερη μετακίνηση στη ζώνη Σένγκεν αποτελεί γι’ αυτούς μεγάλο δέλεαρ.

Ακολουθούν οι Τούρκοι με 2.698 άδειες από 1067 πέρυσι, αύξηση 153%. Εκτός από την εγγύτητα της χώρας μας, οι Τούρκοι επενδυτές αντιμετωπίζουν τις επενδύσεις στην Ελλάδα κι ως ασπίδα της περιουσίας τους από τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό. Επιπλέον, η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία μόνο ευνοϊκή δεν είναι – ειδικά για τους μη συμπαθούντες τον Ταγίπ Ερντογάν.

Την τριάδα κλείνουν οι Λιβανέζοι με 930 άδειες από 708, αύξηση 31,5% με τον γεωπολιτικό παράγοντα να παίζει τον κυρίαρχο ρόλο.

Τη δεκάδα κλείνουν:

4. Ηνωμένο Βασίλειο, 737 άδειες από 495, αύξηση 49%, άνοδος μιας θέσης

5. Ιράν, 721 άδειες από 503, αύξηση, αύξηση 43,3, απώλεια μιας θέσης.

6. Ισραήλ, 544 άδειες από 296, αύξηση 84%, άνοδος 2 θέσεων

7. ΗΠΑ, 536 άδειες από 363, αύξηση 47,7%

8. Αίγυπτος, 532 άδειες από 388, αύξηση 37%, απώλεια 2 θέσεων

9. Αρμενία, 197 άδειες, νέα είσοδος στη δεκάδα

10. Ρωσία 194 άδειες από 242, μείωση 24,7%, απώλεια μιας θέσης



Το 48% των επενδυτών έρχονται από την Κίνα. Ακολουθούν η Τουρκία με 14,7% και ο Λίβανος με 5,1%.

Συνολικά εκκρεμούν 13.499 αιτήσεις.

Οι 10.703 (79%) αφορούν ακίνητα στην Αττική

Ακολουθούν Μακεδονία-Θράκη με 1.055 και

Πελοπόννησος-Δυτική Ελλάδα-Ιόνιο με 869

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.