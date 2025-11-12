Η «ώρα του λογαριασμού» έφτασε για συνταξιούχους και αγρότες

Του Βαγγέλη Δουράκη

Η ώρα του λογαριασμού για συνταξιούχους, μισθωτούς και αγρότες έφτασε: Ο χρόνος «τρέχει» για τους φορολογούμενους που εισέπραξαν μέσα στο 2024 αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές ενισχύσεις και επιδόματα, με βάση δικαστικές αποφάσεις, καθώς η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και για τη δήλωση των αναδρομικών ποσών είναι πλέον ενεργή. Οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία να δηλώσουν τα αναδρομικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.



Ο φόρος θα βεβαιωθεί με νέο εκκαθαριστικό και θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2025. Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να μπουν στο σύστημα και να επιλέξουν τα έτη που αφορούν τα αναδρομικά, ώστε να εκδοθεί νέο «φουσκωμένο» εκκαθαριστικό όπου αναγράφεται το νέο ποσό.

Ποιοι έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ έχει βάλει στο.. «μάτι» εκείνους που απέφυγαν ή «ξέχασαν» να δηλώσουν έσοδα που τους προέκυψαν από αναδρομικές αποδοχές μισθών, συντάξεων ή επιδοτήσεων και προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις, ώστε να κληθούν οι υπόχρεοι να καταβάλλουν τους φόρους που τους αναλογούν.

Ο έλεγχος εκτείνεται στα 10 προηγούμενα έτη, τα οποία δεν έχουν παραγραφεί, ήτοι από το 2015, καθώς επειδή πρόκειται για «συμπληρωματικά στοιχεία», η περίοδος της παραγραφής δεν είναι 5 αλλά 10 χρόνια.

Για να αποφύγουν τα πρόστιμα από διασταυρώσεις οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί και οι αγρότες έχουν προθεσμία έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, να … αλλάξουν τη ροή των πραγμάτων: Εφόσον, εισέπραξαν αναδρομικές αποδοχές ή ενισχύσεις, οι οποίες ανάγονται σε προηγούμενα έτη, θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις στην ΑΑΔΕ ώστε να γλιτώσουν από την «τσιμπίδα» της Εφορίας και πιθανό εντοπισμό τους, μέσω διασταυρώσεων.

Η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων

Ήδη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ βρίσκεται σε λειτουργία η εφαρμογή για τη δήλωση των αναδρομικών αποδοχών των ετών 2015 – 2023, τα οποία εισπράχθηκαν εντός του 2024.

Η δήλωση των αναδρομικών γίνεται με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για κάθε έτος που αφορούν και εκ του λόγου αυτού, οι φόροι θα υπολογιστούν με βάση τις κλίμακες φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ίσχυαν τα έτη στα οποία ανάγονται τα ποσά και αφού αφαιρεθούν τυχόν φόροι εισοδήματος που παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20% κατά την πληρωμή των αναδρομικών.

Με την υποβολή της δήλωσης θα εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα με τον φόρο που αναλογεί ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026, ή να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση και να αποπληρωθεί σε έως 48 δόσεις.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες που έλαβαν εντός του 2024 αναδρομικά ποσά για καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, συντάξεις για τα 2015-2023, φορολογούνται στα έτη που ανάγονται, καθόσον χρόνος απόκτησης των αναδρομικών αυτών αποδοχών θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απόκτησε δικαίωμα είσπραξης, οπότε πρέπει να δηλωθούν με συμπληρωματική-τροποποιητική δήλωση στον χρόνο που αφορούν.

Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, όπου ο φορολογούμενος επιλέγει το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης.



Πηγή: skai.gr

