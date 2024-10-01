Χαμηλότερα η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ τους τελευταίους μήνες

Πτώση που υπερβαίνει τα 25 λεπτά ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και τα 30 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης έχει καταγράψει τους τελευταίους 12 μήνες πανελλαδικά η τιμή των καυσίμων, ελαφρύνοντας τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του παρατηρητηρίου υγρών καυσίμων, η μέση τιμή της βενζίνης ευρείας κατανάλωσης, 95 οκτανίων, υποχώρησε χθες 30 Σεπτεμβρίου στα 1,751 ευρώ ανά λίτρο.

Στην πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας, την Αττική, ήταν ακόμα χαμηλότερη και διαμορφώθηκε στα 1,714 ευρώ ενώ σε πολλά πρατήρια του Λεκανοπεδίου οι τιμές έχουν υποχωρήσει κάτω και από τα 1,65 ευρώ.

Την αντίστοιχη ημερομηνία πέρυσι το ίδιο προϊόν κόστιζε κατά μέσο όρο στην επικράτεια 2,014 ευρώ.

Ενδεικτικά για ένα «γέμισμα» του ρεζερβουάρ με 30 λίτρα αμόλυβδης το κόστος για τον οδηγό της Αττικής τώρα είναι γύρω στα 50 ευρώ όταν πέρυσι απαιτούσαν δαπάνη άνω των 60 ευρώ.

Ακόμα μεγαλύτερη πτώση παρατηρείται στο πετρέλαιο κίνησης (diesel), το οποίο υποχώρησε στα 1,524 ευρώ ανά λίτρο χθες, έναντι 1,853 ευρώ πριν από έναν χρόνο, πτώση δηλαδή πάνω από 30 λεπτά ανά λίτρο.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η δαπάνη για την αγορά βενζίνης κινείται προς τα προ ενεργειακής κρίσης επίπεδα. Ακόμη και η αμόλυβδη υψηλής απόδοσης, δηλαδή 100 οκτανίων, πωλείται πλέον κάτω από τα 2 ευρώ, με τον πανελλήνιο μέσο όρο να βρίσκεται χθες στα 1,974 ευρώ.

Η αποκλιμάκωση των τιμών άρχισε να γίνεται ορατή τους καλοκαιρινούς μήνες, παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά η αυξημένη ζήτηση στα νησιά, λόγω τουρισμού, ωθεί το κόστος προς τα πάνω.

Ενδεικτικό είναι ότι στις 31 Μαΐου ένα λίτρο 95άρας αμόλυβδης κόστιζε κατά μέσο όρο 1,907 ευρώ, στις 30 Ιουνίου η τιμή είχε πέσει στα 1,897 ευρώ και στις 31 Ιουλίου είχε μειωθεί στα 1,882 ευρώ. Η υποχώρηση επιταχύνθηκε τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα στις 30 Αυγούστου να υπολογίζεται στα 1,811 ευρώ, με την έντονη πτωτική τάση να συνεχίζεται τον Σεπτέμβριο.

