Εντός του Οκτωβρίου θα υπάρξει ολοκληρωμένη νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων στο πλαίσιο όσων εξαγγέλθηκαν χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3 και την ΕRΤ News.

Στόχος της κυβέρνησης είπε είναι η ρύθμιση να αρχίσει να υλοποιείται από το νέο έτος ώστε να βγει αυτή η θηλειά από λαιμό χιλιάδων αγροτών.

Η ρύθμιση αφορά απαιτήσεις που ανέρχονται σε 3,8 δις ευρώ δανείων, περισσότερους από 750 αγροτικούς συνεταιρισμούς, και περίπου 21.000 αγρότες, ενώ είναι δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 1,5 δις ευρώ, τα οποία, όπως σημείωσε, αν υπήρχε δυνατότητα να αξιοποιηθούν σε πολλές περιπτώσεις θα έλυναν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων.

Όπως είπε, σε πρώτη φάση θα δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης από φορείς που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία χρηματοδότησης στον πρωτογενή τομέα.

Μέσω του πλαισίου αυτού, θα δίνεται η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής του δανείου και μείωσης επιτοκίου δανείων, ενώ παράλληλα θα προβλέπονται:

- η διαγραφή τόκων,

- η απομείωση του δανείου,

- η αναχρηματοδότηση του δανείου αλλά και

- η μερική ή ολική διαγραφή αυτού.

Επί πλέον, όπως είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο εκκαθαριστής θα μπορεί να καθορίζει τους όρους συμβιβασμού ή ρύθμισης και για περισσότερες από μια περιπτώσεις που θα έχουν ομοιόμορφα χαρακτηριστικά.

Σκοπός των ρυθμίσεων, τόνισε ο κ. Τσιάρας, είναι η επιτυχής διευθέτηση των δανειακών απαιτήσεων έναντι των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών, η οποία λειτουργεί ως δαμόκλεια σπάθη για τους αγρότες. Η διαχείριση των κόκκινων αγροτικών δανείων συνιστά κεφαλαιώδες ζήτημα, επισήμανε ο Υπουργός, για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, καθώς θα αποδεσμευτούν ανθρώπινοι και περιουσιακοί πόροι, θα ενισχυθεί η αγροτική οικονομία, καθώς και θα διατηρηθεί αρραγής ο κοινωνικός ιστός. «Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο πρωτογενής τομέας πέρα από την σημαντική συνεισφορά του στο ΑΕΠ της χώρας συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, αλλά και της προσπάθεια να στηριχθεί η ελληνική περιφέρεια», προσέθεσε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης των αγροτών

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια εντάσσεται στο πλαίσιο των τεσσάρων μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και αφορούν:

Στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο μέσω ενός σταθερού μηχανισμού που οδηγεί σε μείωση του κόστους παραγωγής. Στη ρύθμιση των κόκκινων δανείων Στην επένδυση παραγωγής προϊόντων που δίνουν προστιθέμενη αξία, όπως τα κηπευτικά στα οποία η αξία των εξαγωγών το 2019 ήταν 2,2 δις και το 2022 ανήλθε στα 3,2 δις ευρώ, άρα, τόνισε, πρέπει να ενισχυθούν θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Στην αξιοποίηση αδρανών γαιών, κυρίως προς ενίσχυση του στόχου της αύξησης των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Αλλάζουμε τον αρδευτικό χάρτη

Ερωτηθείς για ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ο κ. Τσιάρας είπε ότι υπάρχει σε εξέλιξη πρόγραμμα δεκάδων σημαντικών αρδευτικών έργων σε όλη την επικράτεια. Ανέφερε δε χαρακτηριστικά τα πέντε μεγάλα έργα που γίνονται, μέσω ΣΔΙΤ, από το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0, το οποίο κινητοποιεί πόρους πλέον των 4 δις ευρώ, στα πολλά αρδευτικά έργα που γίνονται σε όλη τη χώρα μέσω ΠΑΑ, στη σύσταση -αρχικώς στη Θεσσαλία και στην Κρήτη- Οργανισμών Διαχείρισης Υδάτων και στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για σωστή διαχείριση των αποθεμάτων νερού.

Ερωτηθείς για τις ιχθυοκαλλιέργειες είπε, ότι πρόκειται για έναν κλάδο με δυναμική και ο ίδιος πιστεύει στις δυνατότητες που έχει να συνεισφέρει ακόμη περισσότερο στην οικονομία και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι αυτό θα καταστεί δυνατό μόλις το Υπουργείο Περιβάλλοντος ολοκληρώσει τα ειδικά χωροταξικά σχέδια, τα οποία αποτελούν προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος, στις καταστροφές στην Κορινθία, είπε ότι και στην περίπτωση αυτή θα ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί του ΕΛΓΑ και της Κρατικής Αρωγής για την καταβολή αποζημιώσεων.

Για τη Θεσσαλία, σημείωσε, ότι έχουν καταβληθεί 310 εκατ. ευρώ ως αγροτικές αποζημιώσεις και εντός του Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των ενστάσεων κτηνοτρόφων.

Τέλος, ερωτηθείς για την εορταστική εκδήλωση στις 4 Οκτωβρίου, για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ στα ιστορικά γραφεία του κόμματος επί της Ρηγίλλης 18, είπε ότι δεν είναι αντικείμενο συζήτησης ή ιδιαίτερης ανάλυσης το τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στους πρώην προέδρους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, τόνισε δε ότι «πρέπει να είμαστε όλοι εκεί».

Πηγή: skai.gr

