Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ: Το 2027 υπολογίζουμε έσοδα 2,5 δισ. ευρώ από τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής

«Υπολογίζουμε ότι το 2027 θα έχουμε μία αύξηση των κρατικών εσόδων, της τάξεως των 2,5 δισ. ευρώ, κατά των μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτό είναι φορολογική δικαιοσύνη», ανέφερε στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Xατζηδάκης.

Ο υπουργός ανέφερε ότι «εάν πράγματι διαπιστωθεί αυτή η πρόοδος και καταγραφεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε χωρίς να δημιουργηθεί θέμα ως προς την ισορροπία, θα υπάρξει μείωση φόρων, με την προτεραιότητα να δίνεται στους άμεσους φόρους γιατί αυτοί πάνε κατ ευθείαν στις τσέπες των ανθρώπων».

«Μικρότερη φοροδιαφυγή, σημαίνει μείωση φόρων» ανέφερε.

«Η ΝΔ έχει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα, φιλολαϊκό, και θα προχωρήσουμε μπροστά για να το εφαρμόσουμε. Ούτε εγώ, αλλά ούτε πρωτίστως ο πρωθυπουργός θα λερώσουμε το όνομά μας με λαϊκίστικες παρεκτροπές, τα οποία θα μπορούσαν να ζημιώσουν την οικονομία αλλά και την πατρίδα μας», τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης.

Πηγή: skai.gr

