Με κέρδη προ φόρων ύψους 2,25 εκατ. ευρώ και με αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων, ενεργητικού, επενδύσεων και αποθεμάτων έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2024 για την ασφαλιστική εταιρεία Interlife AAEΓΑ, η οποία παρουσίασε επίσης υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας, τα κέρδη προ φόρων του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 2,25 εκατ. ευρώ (σ.σ. έναντι 13,5 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2023). Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα έφτασαν τα 51,13 εκατ. ευρώ (+8,82%) έναντι 46,99 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ενώ τα δεδουλευμένα αυξήθηκαν στα 48,28 εκατ. (+14,13%) έναντι 42,30 εκατ. στο περσινό εξάμηνο.

Το ενεργητικό ανήλθε στο εξάμηνο σε 321,27 εκατ. ευρώ, έχοντας ήδη ξεπεράσει κατά 4,91% τα αντίστοιχα μεγέθη του συνόλου της χρήσης 2023 (306,22 εκατ.). Τα αποθέματα έφθασαν τα 174,65 εκατ., έναντι 161,10 εκατ. στο σύνολο του 2023. Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 302,5 εκατ. (+ 5,17%), ενώ στο σύνολο της περσινής χρήσης είχαν επενδυθεί 287,62 εκατ. Οι βασικές τοποθετήσεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρίας στις 30/06/2024 αφορούσαν κατά κύριο λόγο σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου (+52%) και ακολούθησαν κατά σειρά τα αμοιβαία κεφάλαια (21%), τα ακίνητα (10%), τα μετρητά διαθέσιμα (9%) και οι εισηγμένες μετοχές (8%).

Κατά τα λοιπά, οι δείκτες Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) κι Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) διαμορφώθηκαν στο 160,60% και 612,54% αντίστοιχα. Επιπλέον, η παραγωγή ασφαλίστρων στις 30/9/2024 ανήλθε σε 75,32 εκατ., (αύξηση 8,45% έναντι του αντιστοίχου 9μήνου 2023). Η παραγωγή στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων ανήλθε σε 37,92 εκατ. (αύξηση 7,70% έναντι του αντιστοίχου 9μήνου 2023) και η παραγωγή λοιπών κλάδων κατά ζημιών ανήλθε σε 37,40 εκατ. ευρώ (αύξηση 9,22% έναντι του αντιστοίχου 9μήνου 2023)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

