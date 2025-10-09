Με άνοδο 0,69% στις 2.098,05 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η άνοδος, αν και μετριοπαθής, αντανακλά το θετικό κλίμα που επικρατεί στην αγορά, καθώς οι αγοραστές να επικρατούν έναντι πωλητών.

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση η αγορά κινείται πλέον όχι μακριά από τα υψηλά της τρέχουσας περιόδου, γεγονός που όπως εκτιμούν αναλυτές υποδηλώνει ότι υπάρχει περιορισμένος χώρος για περαιτέρω άνοδο, χωρίς νέα θετικά γεγονότα.

Κινητήριος δύναμη της αγοράς και σήμερα αποτέλεσαν οι τραπεζικές μετοχές, με τον τραπεζικό δείκτη να κλείνει με άνοδο στις 2,456,640 μονάδες.

Ενισχυμένη κατά 1,01% η μετοχή της Eurobank στα 3,601 ευρώ, η Αλφα κατά 1,06% στα 3,380 ευρώ, κατά 0,56% ενισχύθηκε η μετοχή της Πειραιώς στα 7,586 ευρώ στα 13,865 με άνοδο κατά 1,58% και υψηλό τζίρο στα 45,7 εκατ.ευρώ (άλλαξαν χέρια περίπου 3,3 εκατ.μετοχές) έκλεισε η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας

Ενισχυμένος κατά 0,7% έκλεισε ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE στις 5.312,150 μονάδες.

Από τον δείκτη ξεχώρισε η μετοχή της CENERGY, η οποία έκλεισε με άνοδο 2,43% στις 13,480 ευρώ , της ΔΕΗ με άνοδο 2,39% στα 14,540 ευρώ, της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στα 26,260 (+2,02%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία έκλεισε στα 22,940 ευρώ ενισχυμένη κατά 1,87%. Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκε η μετοχή της ΤΙΤΑΝ, η οποία έκλεισε στα 36,8 ευρώ (-1,08%).

Σημαντικό όγκο συναλλαγών συγκέντρωσε η μετοχή της Intralot μετά την είσοδο σε διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της εταιρείας, οι οποίες προέκυψαν από την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, η οποία έκλεισε στο + 0,86% (1,170 ευρώ).

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς έφθασε σήεμρα τα 141,532 δις. ευρώ και η αξία των συναλλαγών έφθασε τα 217,866 εκατ.ευρώ, εκ των οποπίων τα 24,1 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις συναλλαγές μέσω 34 πακέτων που διακινήθηκαν σήμερα.

Από τις 125 μετοχές που κινήθηκαν οι 63 σημείωσαν άνοδο και 639 έκλεισαν καθοδικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.