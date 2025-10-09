Σε πλήρη λειτουργία τίθεται ο μηχανισμός ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν παράνομα στους ελληνικούς δρόμους.

Οι έλεγχοι θα γίνονται αυτόματα κάθε έξι μήνες και ξεκινούν από εφέτος. Αρχικά οι διασταυρώσεις θα εστιάζουν σε οχήματα τα οποία κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, ή έχουν δηλωθεί σε ακινησία για αποφυγή καταβολής τελών κυκλοφορίας. Από το 2026 θα επεκταθούν και σε οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ. Τα πρόστιμα θα φτάνουν και στα 1.000 ευρώ, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα έχουν δικαίωμα ενημέρωσης και ένστασης κατά της βεβαίωσης παράβασης.

Νέα υπουργική απόφαση (175625 ΕΞ 2025), η οποία συνυπογράφεται από τους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας Γεώργιο Κώτσηρα, Προστασίας του Πολίτη Μιχάηλ Χρυσοχοΐδη, Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτριο Παπαστεργίου, και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γεώργιο Πιτσιλή περιγράφει πώς θα διενεργούνται οι έλεγχοι.

Πότε ξεκινούν οι έλεγχοι

Η πρώτη διασταύρωση για το 2025 έχει ημερομηνία αναφοράς την 2α Ιουνίου 2025, με δυνατότητα αξιοποίησης επικαιροποιημένων στοιχείων που διατίθενται από τους φορείς. Από το 2026 και εφεξής, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο - την 1η Μαρτίου για το πρώτο εξάμηνο και την 1η Αυγούστου για το δεύτερο.

Στην πρώτη φάση εξετάζονται μόνο επιβατικά, φορτηγά και δίκυκλα ιδιωτικής χρήσης με έναν υπόχρεο ιδιοκτήτη και έγκυρο αριθμό κυκλοφορίας. Για το 2025, ο έλεγχος ΚΤΕΟ δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη διασταύρωση, ενώ για την ασφάλιση εξετάζεται μόνο η κατάσταση κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα

Για τους ελέγχους αυτούς δημιουργείται ειδικό «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων». Το σύστημα συλλέγει σε μία ενιαία βάση, όλα τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στα μητρώα της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτων, και της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος.

Η ταυτοποίηση των οχημάτων γίνεται με βάση τον αριθμό πλαισίου, τον αριθμό κυκλοφορίας, τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία ιδιοκτησίας.

Ο έλεγχος θα εντοπίζει:

• Ανασφάλιστα οχήματα: Παράβαση θεωρείται η μη ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου εντός του τελευταίου εξαμήνου μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, ενώ το όχημα ήταν σε κίνηση.

• Απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας: Εντοπίζεται η μη εξόφληση των αναλογούντων τελών για οποιοδήποτε από τα τελευταία πέντε έτη πλέον του έτους διασταύρωσης.

• Έλλειψη ΚΤΕΟ: Ελέγχεται η μη ύπαρξη έγκυρου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στα συστήματα του Υπουργείου Υποδομών, με αποτέλεσμα «Επιτυχής», «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», ή «Σοβαρές ελλείψεις» εντός της προβλεπόμενης περιόδου.

• Εικονική Ακινησία: Εντοπίζονται οχήματα δηλωμένα σε ακινησία, αλλά που κυκλοφορούν, καθώς και οχήματα σε κατάσταση κλοπής, φύλαξης πλαισίου, ή μη ολοκληρωμένης μεταβίβασης.

Τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται, σύμφωνα με τη νέα απόφαση, είναι τα εξής:

1) Για Ανασφάλιστα Οχήματα:

• 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης

• 500 ευρώ για επιβατηγά και άλλα οχήματα

• 250 ευρώ για δίκυκλα

2) Για Τέλη Κυκλοφορίας: καταλογίζονται τα οφειλόμενα τέλη στο σύνολό τους ανά έτος, μαζί με τα κλιμακωτά πρόστιμα (προσαύξηση 25% ή 50% ή 100%) για όσους τα πληρώνουν εκπρόθεσμα.

3) Για έλλειψη ΚΤΕΟ: πρόστιμο 400 ευρώ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 90 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όλα τα ανωτέρω πρόστιμα επιβαρύνονται και με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.

Πώς ειδοποιείται ο παραβάτης

Για τους παραβάτες, η νέα διαδικασία προβλέπει:

• Ειδοποίηση εντοπισμού παράβαση: πριν την έκδοση προστίμων, μπορεί να αποσταλεί ειδοποίηση στους υπόχρεους κατόχους μέσω email, SMS ή gov.gr wallet, αξιοποιώντας το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προβλέπεται ότι μπορεί να επαναληφθεί η διασταύρωση και τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την αποστολή των ειδοποιήσεων.

• Κοινοποίηση προστίμου: οι πράξεις επιβολής προστίμου αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα και κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή gov.gr wallet. Θεωρούνται νομίμως κοινοποιημένες μετά από 10 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση και την ηλεκτρονική ειδοποίηση. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι πράξεις κοινοποιούνται σε όλους τους υπόχρεους, οι οποίοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

• Ένσταση: οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση, υποβαλλόμενη ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Κατά την εξέταση της ένστασης, ελέγχεται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας αν εξακολουθούν να υφίστανται οι προϋποθέσεις μη συμμόρφωσης - σε περίπτωση συμμόρφωσης, η ένσταση γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή.

Αρμόδιοι για την εξέταση των ενστάσεων είναι:

- η αρμόδια ΔΟΥ ή το ΚΕΦΟΔΕ για τέλη κυκλοφορίας

- η κατά τόπον Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ για ανασφάλιστα

- το Υπουργείο Υποδομών για ΚΤΕΟ

Η απόφαση εκδίδεται εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Επανέλεγχος και κυρώσεις σε υπότροπους

Μετά την επιβολή προστίμου, διενεργείται υποχρεωτικός επανέλεγχος εντός τριών μηνών. Αν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αφαιρούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

Σε περίπτωση υποτροπής - δηλαδή εκ νέου παράβασης εντός τριετίας για το ίδιο όχημα - επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο (δηλαδή 500-2.000 ευρώ για ανασφάλιστα ή και πολύ περισσότερα ανάλογα με τα τέλη κυκλοφορίας κάθε τύπου οχήματος) ενώ αφαιρούνται άμεσα τα στοιχεία κυκλοφορίας. Θα επιστρέφονται μόνο με προσκόμιση συμβολαίου ασφάλισης, δελτίου ΚΤΕΟ, βεβαίωσης μη οφειλής τελών και απόδειξης καταβολής του προστίμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

