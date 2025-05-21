Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε χθες Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω αβεβαιότητας για τη δημοσιονομική και εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, με τον τεχνολογικό τομέα να δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 114,83 μονάδων (–0,27%), στις 42.677,24 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 72,75 μονάδων (–0,38%), στις 19.142,71 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 23,14 μονάδων (–0,39%), στις 5.940,46 μονάδες.

