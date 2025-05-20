Ελλάδα - Κύπρος: Εγκαινιάζουν μια νέα εποχή ψηφιακής συνεργασίας

Μια νέα εποχή ψηφιακής συνεργασίας εγκαινίασαν χθες Ελλάδα και Κύπρος, θέτοντας σε πλήρη λειτουργία τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο εθνικών ψηφιακών πορτοφολιών, του ελληνικού “Gov.gr Wallet” και του κυπριακού “Ψηφιακού Πολίτη”. Η πρωτοβουλία επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση και επαλήθευση των ψηφιακών ταυτοτήτων και αδειών οδήγησης στις δύο χώρες, διευκολύνοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρηματιών, που μετακινούνται ή δραστηριοποιούνται και στις δύο πλευρές.

Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο Λευκωσίας, με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου, Δρ. Νικόδημο Δαμιανού, και τον Έλληνα Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, να ανακοινώνουν την υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Διαλειτουργικότητα του ελληνικού “Gov.gr Wallet” και της κυπριακής εφαρμογής “Ψηφιακός Πολίτης”

Η πρώτη φάση της διαλειτουργικότητας αφορά την ταυτότητα και την άδεια οδήγησης, οι οποίες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ισότιμα και στις δύο χώρες σε περιπτώσεις, όπως η ταυτοποίηση σε δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες, η επίδειξη σε ελέγχους τροχαίας ή ακόμα και για την ενοικίαση αυτοκινήτου. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τα εν λόγω ψηφιακά έγγραφα δεν αποτελούν ταξιδιωτικά έγγραφα.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών στο πλαίσιο της 2ης Διακυβερνητικής Συνόδου και αποτελεί πρότυπο για την ανάπτυξη αντίστοιχων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.

«Γινόμαστε τα πρώτα κράτη-μέλη της ΕΕ που ενώνουν τα ψηφιακά τους πορτοφόλια. Ένα έθνος, δύο κράτη, με κοινό ψηφιακό βηματισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπαστεργίου, εκφράζοντας τη χαρά του για τη συνεργασία και τη δέσμευση των δύο πλευρών να ενισχύσουν περαιτέρω τη διαλειτουργικότητα.

Κοινή ψηφιακή πορεία

Ο Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της κοινής ψηφιακής πορείας, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην τεχνογνωσία που προσφέρεται μέσω του Gov.gr Wallet, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται από 5,6 εκατ. πολίτες, καθώς και σε νέες εφαρμογές, όπως το Kids Wallet.

Από την πλευρά του, ο Δρ. Νικόδημος Δαμιανού χαρακτήρισε την ημέρα ορόσημο για τις σχέσεις των δύο χωρών και επεσήμανε τη σημασία της τεχνολογίας για την απλοποίηση της καθημερινότητας των πολιτών. Ανακοίνωσε, επίσης, τα επόμενα βήματα για τον “Ψηφιακό Πολίτη”, όπως η ενσωμάτωση της Κάρτας Φιλάθλου τον Ιούνιο, η πρόσβαση για αλλοδαπούς που διαμένουν στην Κύπρο και η προσθήκη ταυτοτήτων ανηλίκων.

Αφού ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογό του για τη συνεργασία, ο Υφυπουργός τόνισε πως η συνεργασία αυτή εκτείνεται και σε άλλους τομείς, όπως οι τεχνολογίες διαστήματος, η μεταφορά τεχνογνωσίας από κυπριακής πλευράς για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση της εθνικής ηλεκτρονικής ταυτότητας και η τεχνητή νοημοσύνη, με την Κύπρο να εντάσσεται σύντομα στο AI Factory “Pharos” της Ελληνικής Δημοκρατίας.

“Με φόντο μια κοινή ιστορία και παράδοση, Ελλάδα και Κύπρος διαμορφώνουν από σήμερα και μια κοινή ψηφιακή ταυτότητα, χτίζοντας μια ενιαία βάση εξυπηρέτησης για τους πολίτες τους - με ασφάλεια, πρακτικότητα και προοπτική για ακόμα πιο στενή διακρατική συνεργασία στην ψηφιακή εποχή”, σχολιάζουν τα δύο αρμόδια Υπουργεία.

