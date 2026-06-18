Άδειασαν οι αποθήκες πυρομαχικών των ΗΠΑ - Το σχέδιο αναπλήρωσης της Ουάσινγκτον

Ανέτοιμοι για έναν... νέο πόλεμο είναι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς οι αποθήκες πυρομαχικών της χώρας άδειασαν μετά τον πόλεμο με το Ιράν, που μπορεί να μη διήρκησε πολλούς μήνες, αλλά είχε πλήθος επιθέσεων καθ' όλη τη διάρκειά του. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσινγκτον θα επιχειρήσει να αναπληρώσει τα οπλικά συστήματα που ξόδεψε. Η παγκόσμια υπερδύναμη είναι αυτή τη στιγμή εκτεθειμένη και θα χρειαστεί τουλάχιστον πέντε χρόνια για να γεμίσει τις αποθήκες της και να φτάσει στην προπολεμική της κατάσταση.

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Τα τέσσερα συστήματα που χρησιμοποίησαν οι Αμερικάνοι στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Τα στελέχη του υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ μάλλον δεν υπολόγισαν καλά το τι θα συμβεί στο Ιράν, ίσως επειδή πίστεψαν ότι θα αντιμετωπίσουν αντίσταση Βενεζουέλας, είτε επειδή δεν είχαν προβλέψει το κλείσιμο του Ορμούζ. Όπως και να έχει, οι αποθήκες άδειασαν, καθώς έκαναν αλόγιστη χρήση τεσσάρων οπλικών συστημάτων.

Οι πύραυλοι Patriot: Το αντιαεροπορικό και αντιπυραυλικό σύστημα των ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον χρησιμοποίησε το 50% των αποθεμάτων της και η αναπλήρωση θα διαρκέσει 2-5 χρόνια.

Τα αντιπυραυλικά βλήματα Thaad: Οι ΗΠΑ διέθεταν 360 τεμάχια και χρησιμοποίησαν τα 290. Απαιτούνται 3-8 χρόνια για να τα αναπληρώσουν (τέσσερα χρόνια για την κατασκευή με κόστος 12 εκ. δολάρια το βλήμα).

Οι νέοι βαλλιστικοί πύραυλοι PsMR: Οι Αμερικάνοι χρησιμοποίησαν το 45% των αποθεμάτων τους. Η αναπλήρωση δεν απαιτεί πάνω από τρία χρόνια, καθώς είναι καινούριο οπλικό σύστημα και βρίσκεται σε παραγωγική διαδικασία και η Ουάσινγκτον έχει ενεργά συμβόλαια με τις εταιρίες κατασκευής τους.

JASSM ER: Η νέα γενιά πυραύλων Κρουζ με χαρακτηριστικά Στελθ. Από τα 2.300 τεμάχια που διέθετε η Ουάσινγκτον, αυτή τη στιγμή έχει πέσει στα 425. Η αναπλήρωση θα ολοκληρωθεί το 2030.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ενεργοποίησε ένα νόμο του 1950 (Defence Production Act) που φτιάχτηκε για τον πόλεμο της Κορέας. Αυτός ο νόμος επιτρέπει στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, να επιταχύνει τα πάντα και να διαμορφώσει - κατά το δοκούν - ολόκληρη τη βιομηχανική βάση των ΗΠΑ. Να περιορίσει τις εξαγωγές, να αποφασίσει για το που θα πηγαίνουν οι πρώτες ύλες και με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιούνται οι πόροι. Με το νόμο αυτό, η κυβέρνηση παραβιάζει στην πραγματικότητα τον πυρήνα της ελεύθερης οικονομίας. Αποφασίζει αν θέλει να απαγορεύει εξαγωγές, ή συγχωνεύσεις εταιρειών με βάση το συμφέρον της χώρας. Η οικονομία των ΗΠΑ γίνεται «πολεμική».

Πηγή: skai.gr

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