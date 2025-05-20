ΑΑΔΕ: Επικεφαλής στο ευρωπαϊκό έργο αναβάθμισης της φορολογικής εκπαίδευσης στη Σερβία

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στον τομέα της διεθνούς φορολογικής εκπαίδευσης, εκπροσωπώντας την Ελλάδα ως επικεφαλής κράτος μέλος στο έργο «Further upgrade of education function in the Tax Administration of the Republic of Serbia» (SR 22 IPA FI 01 24). Σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), και με τη συμμετοχή, ως εταίρου, της Ομοσπονδιακής Ακαδημίας Οικονομικών του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας, η ΑΑΔΕ ηγείται της μεταφοράς τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών σε κρίσιμους τομείς της φορολογικής διοίκησης της Σερβίας.

Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης Twinning, που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εταίρων, μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας μεταξύ ομοτίμων (peer-to-peer). Στόχος του είναι η ενίσχυση των θεσμικών, εκπαιδευτικών, διαχειριστικών και οργανωτικών δυνατοτήτων της φορολογικής διοίκησης της Σερβίας, με έμφαση στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής της λειτουργίας.

Το έργο εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της σερβικής υπηρεσίας, σε πλήρη εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Παράλληλα, ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας, αναδεικνύοντας τον ενεργό ρόλο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στη διαμόρφωση του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Τον κύριο ρόλο στην υλοποίηση του έργου αναλαμβάνουν εξειδικευμένα στελέχη της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (ΦΟΤΑ) της ΑΑΔΕ, η οποία, από την ίδρυσή της το 2017, έχει υλοποιήσει με επιτυχία 1.300 εκπαιδευτικά προγράμματα, με περίπου 60.000 συμμετοχές υπαλλήλων. Η Ακαδημία έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε πολυμερή έργα τεχνικής βοήθειας (peer-to-peer), όπως το πρόγραμμα για την Ίδρυση της Σχολής Φορολογικής Εκπαίδευσης της NAFA (Ρουμανία), στο πλαίσιο του Ενδο-Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA). Παράλληλα, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, ανέλαβε την κατάρτιση στελεχών της αλβανικής Τελωνειακής Υπηρεσίας σε ζητήματα τελωνειακών ελέγχων και οικονομικών εγκλημάτων, ενώ οργάνωσε κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το δίκτυο CELBET, με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης διασυνοριακής τελωνειακής συνεργασίας στο σημείο εισόδου Κήπων-Ίψαλα και την εναρμόνιση των ελεγκτικών πρακτικών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο γενικός συντονισμός, οργάνωση και διοίκηση του έργου, τελεί υπό την αιγίδα του Διοικητή της ΑΑΔΕ και υλοποιείται από έμπειρους νομικούς του γραφείου Διοικητή, που διαθέτουν αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στη διοίκηση σύνθετων έργων μεταφοράς τεχνογνωσίας διεθνώς.

Το παρόν έργο ξεκίνησε επίσημα την 1η /4/2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/3/2027, ενώ οι δραστηριότητες υλοποίησης θα ξεκινήσουν από τον Ιούνιο του 2025. Διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ, ο οποίος χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της ενίσχυσης προγραμμάτων διδυμοποίησης (twinning).

