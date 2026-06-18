Οκτώ μουσουλμανικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία, κατηγόρησαν σήμερα το Ισραήλ για τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες σε δύο τεμένη της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, που αποδίδονται σε Ισραηλινούς εποίκους από τους Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, της Ινδονησίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Τουρκίας εκτιμούν ότι το Ισραήλ, «ως κατοχική δύναμη, ευθύνεται για αυτές τις επιθέσεις», όπως αναφέρουν στο κοινό ανακοινωθέν τους, καταγγέλλοντας «τη συνέχιση της κλιμάκωσης της βίας των εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης».

Ομάδες Ισραηλινών εποίκων πυρπόλησαν την Τετάρτη δύο τζαμιά, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν τις ζημιές στο ένα από αυτά τα κτίρια.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «καταδικάζει σθεναρά αυτού του είδους τα συμβάντα» και ξεκίνησε «έρευνα» για το θέμα.

Στο τζαμί της Τζιλτζιλίγια, οι δημοσιογράφοι είδαν ίχνη φωτιάς και βανδαλισμού. Στους μαυρισμένους από τη φωτιά τοίχους κάποιοι είχαν γράψει συνθήματα στα εβραϊκά, όπως «Χαιρετισμούς από τους νέους των λόφων», όπως αποκαλείται ένα ριζοσπαστικό κίνημα Εβραίων εποίκων.

Η άλλη πυρκαγιά αναφέρθηκε στο χωριό Αλ Μαζράα αλ Νουμπάνι, που απέχει περίπου δέκα χιλιόμετρα από την Τζιλτζιλίγια.

Στη Δυτική Όχθη, εξαιρουμένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ζουν σήμερα περίπου 500.000 Ισραηλινοί, σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι από τον ΟΗΕ. Οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι του θύλακα υπολογίζονται σε 3 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη δημοσιότητα από το Γραφείο του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις (OCHA), η βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη έχει φτάσει σε πρωτόγνωρους ρυθμούς αφού καθημερινά καταγράφονται κατά μέσο όρο έξι επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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