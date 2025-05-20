Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 15 ετών η αγορά - Κέρδη 0,93%

Σε ανοδική τροχιά για τρίτη συνεδρίαση κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών, με τη χρηματιστηριακή αγορά να διασπά και τα επίπεδα των 1.820 μονάδων, καταγράφοντας νέα υψηλά 15 ετών. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.827,51 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,93%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 3ης Μαΐου 2010 (1.853,55 μονάδες).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ξεπέρασε τα 124 δισ. ευρώ, επίπεδα στα οποία ήταν η αγορά τον Σεπτέμβριο του 2008.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 204,37 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.455.513 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+5,65%), της Alpha Bank (+3,96%), της Πειραιώς (+2,96%), της Eurobank (+2,42%), της Elvalhalcor (+1,87%), του ΟΠΑΠ (+1,69%) και της Εθνικής (+1,47%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-4,92%), της Ελλάκτωρ (-2,73%), της Σαράντης (-2,00%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,70%).

Οι μετοχές της Aegean διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 14.158.484 και 8.031.751 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 37,69 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 32,76 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 53 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+10,20%) και Ίλυδα (+10,20%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-9,71%) και Προοδευτική (-9,49%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,3900 +0,75%

OPTIMA: 17,9600 +5,65%

ΤΙΤΑΝ: 41,9500 +0,96%

ALPHA BANK: 2,6800 +3,96%

AEGEAN AIRLINES: 12,3600 -4,92%

VIOHALCO: 5,7900 -0,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,3600 +0,31%

ΔΑΑ: 9,6600 -0,92%

ΔΕΗ: 13,7700 +0,07%

COCA COLA HBC: 46,9800 +0,26%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,2840 -2,73%

ΕΛΠΕ: 7,6850 -0,84%

ELVALHALCOR: 2,1800 +1,87%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,3500 +1,47%

ΕΥΔΑΠ: 5,7800 -1,70%

EUROBANK: 2,6630 +2,42%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5400 -1,36%

MOTOR OIL: 22,8400 +0,18%

JUMBO: 28,5000 -0,90%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:43,9000 -0,09%

ΟΛΠ:45,5000 +1,00%

ΟΠΑΠ: 20, 4000 +1,69%

ΟΤΕ: 16,8800 -0,59%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,7000 +2,96%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,7000 -2,00%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

