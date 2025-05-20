Στο 0,76% το περιθώριο των 10ετών ομολόγων

Ρευστοποιήσεις παρατηρήθηκαν σήμερα στη δευτερογενή αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να κατοχυρώσουν τα κέρδη των τελευταίων ημερών.

Το κλίμα στην αγορά παραμένει θετικό μετά την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch την περασμένη Παρασκευή, διατηρώντας τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας στο «ΒΒΒ- Το περιθώριο έναντι των Γερμανικών ομολόγων διατηρείται σταθερά κάτω από το όριο του 0,8%.

Υπενθυμίζεται ότι η Fitch έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ευνοϊκό προφίλ του Δημοσίου Χρέους της Ελλάδος καθώς η μέση διάρκεια φθάνει τα 19 έτη. Ταυτόχρονα τα χαμηλά επιτόκια και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει η χώρα μειώνουν σημαντικά τους κινδύνους αγοράς στους οποίους είναι εκτεθειμένη, καθώς και τις μεγάλες διακυμάνσεις της αγοράς ομολόγων.

Το τεκμαρτό επιτόκιο του χρέους είναι περίπου 1,5%, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης από τους αναβαλλόμενους τόκους, πολύ χαμηλότερο από την πορεία αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ της Ελλάδας, η οποία εκτιμάται σε περίπου 4%.

Μετά ταύτα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται για το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας καθώς, στις 30 Μαΐου, ακολουθεί και η αξιολόγηση της Scope, με την οποία ολοκληρώνεται ο «χορός» των αξιολογήσεων για το α' εξάμηνο του 2025.

Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της καταγράφηκαν συναλλαγές 124 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 25 εκατ .ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς και τα υπόλοιπα 99 εκατ. ευρω σε εντολές πώλησης.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,35% έναντι 2,59 % του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,76.

Στην αγορά συναλλάγματος ανοδικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,,1257 δολ . από το επίπεδο των 1,1218 δολ, που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.