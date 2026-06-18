Μουντιάλ 2026: Άλλη μία ισοπαλία, η Νότια Αφρική 1-1 με την Τσεχία

Η Τσεχία έπαιξε με τη φωτιά και... κάηκε μένοντας στο 1-1 με τη Νότια Αφρική που βρήκε γκολ ισοφάρισης στο τελευταίο δεκάλεπτο και έτσι έμεινε ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για την Τσεχία, η οποία προηγήθηκε μόλις στο 6ο λεπτό με τον Σάντιλεκ. Ο Χλόζεκ έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Σόικα, με υπέροχη ασίστ, βρήκε τον 27χρονο μέσο, ο οποίος εκτέλεσε ιδανικά για το 1-0.

Ο ρυθμός του αγώνα ήταν χαμηλός, με τη Νότια Αφρική να χάνει στο 16ο λεπτό την ευκαιρία να απειλήσει την εστία του Κόβαρ, όταν ο Μασέκο δεν κατάφερε να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Η Τσεχία στο πρώτο ημίωρο ήλεγχε απόλυτα το παιχνίδι, έχοντας το προβάδισμα στο σκορ, ενώ παράλληλα δεν επέτρεπε στην αντίπαλό της να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Το σουτ του Μοκοένα από μακρινή απόσταση στο 45ο λεπτό πέρασε ψηλά άουτ, ενώ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κόβαρ έκανε λανθασμένη απομάκρυνση έπειτα από σέντρα, με τον Μασέκο να μην καταφέρνει να σκοράρει, καθώς οι αμυντικοί απομάκρυναν την μπάλα. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, με την Τσεχία να διατηρεί το προβάδισμα στο σκορ.

Όπως στο ξεκίνημα του αγώνα, έτσι και στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου η Τσεχία μπήκε δυνατά. Στο 47ο λεπτό, ο Γουίλιαμς απέκρουσε σε κόρνερ το δυνατό μακρινό σουτ του Τσερβ. Από την εκτέλεση της στατικής φάσης, ο Σικ επιχείρησε να σκοράρει με κεφαλιά, όμως ο Γουίλιαμς μπλόκαρε την μπάλα.

Περισσότερα σε λίγο...

Πηγή: skai.gr

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