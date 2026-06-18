Το ζήτημα του ποσοστού αποεπιβίβασης των επιβατών κρουαζιέρας από τους όρμους Φηρών και Αθηνιού βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν ο Δήμος Θήρας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας με εκπροσώπους της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας (CLIA) και μεγάλων εταιρειών του κλάδου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις και να αναζητούν λύσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των επιβατικών ροών στον δημοφιλή προορισμό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζώρζος υπογράμμισε τη σημασία της κρουαζιέρας για την οικονομία και την κοινωνία του νησιού, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ανάπτυξή της πρέπει να συμβαδίζει με τη διατήρηση της φυσιογνωμίας και της ελκυστικότητας της Σαντορίνης ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού. Όπως τόνισε, στόχος είναι η εξεύρεση λύσεων που θα εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όσο και των επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας Γιώργος Νομικός παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία και οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στον όρμο των Φηρών κατά τις ημέρες υψηλής επισκεψιμότητας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των ροών επιβατών και τη λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών.

Οι εκπρόσωποι της CLIA και των εταιρειών κρουαζιέρας επανέλαβαν τη στήριξή τους σε μέτρα οργάνωσης και διαχείρισης των αφίξεων, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των επισκεπτών και η ποιότητα της εμπειρίας τους αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τον κλάδο.

Παράλληλα, σημείωσαν ότι το σύστημα κατανομής θέσεων προσέγγισης πλοίων (Berth Allocation System) είχε αξιολογηθεί θετικά από την πρώτη στιγμή, καθώς συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των αφίξεων και στη μείωση των φαινομένων συνωστισμού.

"Εκτιμούμε τον εποικοδομητικό διάλογο με τον Δήμο Θήρας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας και τους τοπικούς φορείς" δήλωσε η Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA, Μαρία Δεληγιάννη, προσθέτοντας ότι η CLIA και τα μέλη της παραμένουν προσηλωμένα στη συνεργασία με τη Σαντορίνη, με στόχο πρακτικές και συντονισμένες λύσεις που θα ενισχύσουν την ασφάλεια των επισκεπτών, θα βελτιώσουν τη διαχείριση και τη ροή των επιβατών, διαφυλάσσοντας την εμπειρία των επισκεπτών και συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ευημερία και ανάπτυξη του νησιού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η συζήτηση για τη λειτουργία του τελεφερίκ των Φηρών. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού, Αρτέμης Καφούρος, παρουσίασε τις παρεμβάσεις και τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν προτάσεις για την εφαρμογή χρονικών ζωνών εξυπηρέτησης (time slots) και άλλων εργαλείων συντονισμού, με στόχο την ομαλότερη κατανομή των επιβατών, τη μείωση της συμφόρησης και τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των επισκεπτών.

Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν ότι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Σαντορίνης ως προορισμού κρουαζιέρας προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών, φορέων και εταιρειών του κλάδου.

Στο τέλος της συνάντησης συμφωνήθηκε η συνέχιση του διαλόγου μέσω της δημιουργίας μόνιμης επιτροπής συνεργασίας, η οποία θα συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο, στην αρχή και στο τέλος κάθε τουριστικής περιόδου, με στόχο την παρακολούθηση των εξελίξεων και την έγκαιρη αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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