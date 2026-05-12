Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

H αισιοδοξία που σχετίζεται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης παραμέρισε προσωρινά τις ανησυχίες για την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Wall Street

Με κέρδη έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η αισιοδοξία που σχετίζεται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης παραμέρισε προσωρινά τις ανησυχίες για την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 95,31 μονάδων (+0,19%), στις 49.704,47 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 27,04 μονάδων (+0,10%), στις 26.274,12 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 13,91 μονάδων (+0,19%), στις 7.412,84 μονάδες.

TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ Wall Street
